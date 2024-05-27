Израиль нанес удар „по комплексу ХАМАС“ в Рафахе. Погибли как минимум 40 человек

ЦАХАЛ сообщил, что самолеты ВВС Израиля „нанесли удар по комплексу ХАМАС в Рафахе“, в результате которого были убиты Ясин Рабиа и Халед Нагар — высокопоставленные фигуры группировки на оккупированном Западном берегу.

Военные также отметили, что им „известно о сообщениях, указывающих на то, что в результате удара и возникшего пожара пострадали несколько гражданских лиц в этом районе. Инцидент находится на рассмотрении“.

„Удар был нанесен по законным целям в соответствии с международным правом, с использованием точных боеприпасов и на основе точных разведданных, указывающих на то, что ХАМАС использует этот район“, — добавили в ЦАХАЛ.

Израильский удар вызвал резкий протест со стороны Египта, Иордании, Кувейта и Катара. Министерство иностранных дел Катара предупредило, что он может помешать предпринимающимся шагам по возобновлению зашедших в тупик переговоров о перемирии и освобождении заложников в войне между Израилем и ХАМАС, продолжающейся с 7 октября.

Агентство гражданской обороны Газы сообщило в понедельник, что израильский налет вызвал пожар, охвативший центр для перемещенных лиц на северо-западе Рафаха.

„В результате резни, устроенной израильской оккупационной армией, в палатках беженцев к северо-западу от города Рафах на юге сектора Газа погибли 40 человек и 65 получили ранения, — сказал представитель агентства Мохаммад аль-Мугайир. — Мы видели обугленные тела и оторванные конечности… Мы также видели (...) раненых детей, женщин и пожилых людей“.

Международный комитет Красного Креста сообщил, что в один из его полевых госпиталей идет „поток пострадавших, которым требуется помощь в связи с травмами и ожогами“.

На снимках, сделанных утром фотографами агентства AFP, видны обугленные остатки временных палаток и автомобилей.

Египет выразил сожаление по поводу „нападения на беззащитных гражданских лиц“ и назвал его частью „систематической политики, направленной на расширение масштабов смерти и разрушений в секторе Газа, чтобы сделать его непригодным для жизни“.