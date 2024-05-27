ЕС ввел санкции за нарушения прав человека в России

Совет Европейского Союза по иностранным делам в понедельник, 27 мая, ввел новый санкционный режим за серьезные нарушения прав человека в России, сообщает корреспондентка DW из Брюсселя со ссылкой на дпломатические источники.

Изначально предполагалось, что он будет назван в честь погибшего в колонии оппозиционера Алексея Навального, однако затем в Брюсселе решили не привязывать эти санкции к конкретной персоне.

Согласно имеющемуся в распоряжении редакции документу, инициаторами создания этого режима выступили страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия и Швеция. По их мнению, существуют веские основания для введения режима санкций в отношении РФ по аналогии с другими режимами санкций против правящих режимов конкретных стран, таких как Беларусь, Иран, Венесуэла, КНДР.

Цель санкций

Отдельный санкционный режим в отношении РФ призван обеспечить правовую основу для наказания ответственных за усугубление положения внутри страны. „Критерии для включения в [санкционный] список должны охватывать ухудшающуюся ситуацию с правами человека, политизированную судебную систему и репрессии против гражданского общества, включая действия, подрывающие демократию и верховенство закона“, - сказано в документе. Министерства иностранных дел стран-инициаторов готовы внести предложения при составлении списков в рамках этого режима санкций.

Например, предлагается вводить ограничительные меры против представителей „репрессивного государственного аппарата России, включая тех, кто причастен к политически мотивированным судебным решениям в отношении представителей гражданского общества и демократической оппозиции и их последующему задержанию, например, ответственных лиц в судебной системе (прокуроры, суды, пенитенциарные учреждения)“. Предложение было передано во внешнеполитическую службу Евросоюза 28 февраля.