Нападающий „Нымме Калью“ может перейти в датский клуб за полмиллиона евро
Нападающий футбольного клуба „Нымме Калью“ Промис Давид, забивший в нынешнем сезоне высшей лиги 10 голов, может перейти в датский клуб.
Tipsbladet пишет, что клуб „Раннерс“ проявляет интерес к 22-летниму Давиду. По данным датского издания, „Раннерс“ обратил на него внимание еще в январе, а сейчас интерес вырос еще больше.
„Раннерс“ уже направил предложение эстонскому клубу. Говорят, что таллиннский клуб хочет получить за канадца около 500 тысяч евро.
Клубам еще предстоит согласовать окончательную цену, но нет сомнений, что все стороны заинтересованы в поиске решения, добавляет Tipsbladet.
В настоящее время „Раннерс“ занимает 10-е место в датской Суперлиге.
Президент „Калью“ Куно Техва подтвердил Soccernet.ee интерес датчан к Давиду.
„Если Промис отправится в Данию, то мы хотим, чтобы он был готов добиться там успеха. Я думаю, он близок к этому. Если он продолжит работать в том же духе, то, возможно, даже к июню-июлю его уровень будет таким, что поступит предложение, от которого мы не сможем отказаться, — рассказал президент „Калью“, заверив, что ухода нападающим, бояться не стоит. — Конечно, будет приятная головная боль, потому что мы должны будем думать о том, кем его заменить“.
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