Нападающий „Нымме Калью“ может перейти в датский клуб за полмиллиона евро

„Если Промис отправится в Данию, то мы хотим, чтобы он был готов добиться там успеха. Я думаю, он близок к этому. Если он продолжит работать в том же духе, то, возможно, даже к июню-июлю его уровень будет таким, что поступит предложение, от которого мы не сможем отказаться, — рассказал президент „Калью“, заверив, что ухода нападающим, бояться не стоит. — Конечно, будет приятная головная боль, потому что мы должны будем думать о том, кем его заменить“.