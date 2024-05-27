Финский специалист стал новым главным тренером хоккейного клуба „Пантер“

Микко Мяенпяя играл в высшей хоккейной лиги Финляндии за команды ЮП, „Пеликанс“ и ХПК, а в Швеции — за „Шеллефтео“ и „Фрёлунда“. В 2011–2014 годах выступал в КХЛ за хабаровский „Амур“, ЦСКА и пражский „Лев“. В сезоне 2015/2017 Мяенпяя выступал за швейцарский клуб „Амбри-Пиотта“.

В общей сложности Микко Мяенпяя 56 раз представлял сборную Финляндии на чемпионатах мира и других турнирах.

В прошлом сезоне Мяэнпяя тренировал юношескую команду ЮП U18. С 2022 года Мяэнпяя также является одним из тренеров сборной Эстонии.

Его контракт с „Пантер“ рассчитан на один сезон.

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