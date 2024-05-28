Репетитор из Нарвы: „Экзамен на С1 – это лотерея“

Поэтому дадим нашей героине случайное имя – Елена.“Это очень болезненный и важный момент во всей этой теме – то, как педагоги себя чувствуют, оказавшись в сложнейшей ситуации, когда могут лишиться работы, не справившись с учебой, то есть тем, чем они занимаются профессионально с другой стороны учительского стола, – говорит Елена. – Сейчас они в роли учеников, когда плохая итоговая оценка будет означать увольнение. Одна из самых распространенных и проблемных ситуаций – когда учителя на курсах массово не могут начать говорить, стесняются ошибок, боятся показать свою слабость коллегам, не хотят выглядеть как плохо справляющиеся с учебой ученики“.

„Экзамен на С1 не должен быть лотереей“

“В случае школьных проверок, проверок детсадов эта проблема особенно ярко проявляется, – рассуждает Елена. – Идя на контроль знаний, учителя ждут разговора на общие, сравнительно заурядные темы, а более детального погружения – в то, что касается их предмета, темы образования в целом. На практике их зачастую ждут очень неприятные сюрпризы. Например, на одной проверке учителей им предложили прослушать очень специфический текст историка Яака Юска о рождении столичного района Тонди, с кучей дат, названий полков, казарм, когда-то там находившихся, с обилием той лексики, которой владеет далеко не каждый носитель языка. Это один из примеров, но их множество. Зачем требовать от тех же педагогов детсадов того, что они не имели шансов выучить даже в том случае, если годами работали в среде говорящих по-эстонски коллег, что, конечно, само по себе исключительная редкость в случае Нарвы. Этот вопрос поднимался, например, на встрече с министром образования, но у Кристины Каллас на все подобное один ответ: думайте не только об учителях, а, прежде всего, о детях. Так все о них в первую очередь и думают, то есть о том, кто их будет учить, когда уволить могут даже тех, кто в целом неплохо говорит по-эстонски, может преподавать“.