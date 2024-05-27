Правдива ли история о сделавшем два селфи пассажире автобуса, за рулём которого была женщина?
В Сети популярен мем, герой которого сфотографировал себя перед посадкой в автобус, которым управляла женщина, и спустя десять минут, когда автобус попал в ДТП. Мы проверили достоверность этой истории.
Коллаж из двух селфи человека, попавшего в ДТП, сопровождается подписью: „Это мужчина из Африки. Он опубликовал свою фотографию, выразив гордость тем, что впервые садится в автобус, которым управляет женщина. Через 10 мин. он снова разместил свою фотографию“. На первом снимке улыбающийся пассажир стоит на фоне транспортного средства, на втором — весь покрыт пылью, а на заднем плане виден перевернувшийся автобус. Этот мем вместе с разнообразными мизогинными комментариями постят пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Facebook, Pinterest, X, Telegram) и блог-платформ. Снимок также популярен на информационных ресурсах, развлекательных и юмористических порталах с подборками шуток.
„Проверено“ не удалось обнаружить первоисточник фотографий, однако обратный поиск по изображению приводит к статьям, опубликованным в британских таблоидах Daily Mail и The Mirror в ноябре 2018 года. Их авторы рассказывали о ставших вирусными селфи и указывали, что авария, в которую попал мужчина, произошла в Мозамбике.
Судя по сообщениям мозамбикских СМИ и информационных порталов, 18 ноября 2018 года рейсовый автобус компании Nagi Investements, следовавший из Келимане в Бейру, попал в аварию в районе села Горонгоса. В ДТП погибли три человека, ещё 37 получили травмы. В мозамбикских источниках вирусные селфи одного из пассажиров не упоминаются, однако, судя по снимкам, прикреплённым к заметкам, речь действительно идёт о той самой аварии.
Ни в одной из найденных нами новостных статей в британских или мозамбикских СМИ не говорилось, что за рулём автобуса была женщина. Напротив, авторы уточняют, что транспортным средством управлял некий 48-летний Амисс Мусса, и используют в его адрес местоимения в мужском роде. Найти этого человека или его фото в Сети не удалось, однако, например, в Facebook много пользователей из Мозамбика с таким именем — и все они мужчины.
„Проверено“ не нашло, кто впервые снабдил вирусные снимки рассказом о женщине-водителе, которая угодила в аварию уже спустя 10 мин. за рулём (кстати, на самом деле от пункта отправления того автобуса до места ДТП — более 400 км). Пользователи Reddit в 2019 году жаловались, что сексисты пытаются использовать происшествие в Мозамбике для создания и распространения мизогинных фейков. Впрочем, первые подобные посты появились ещё в 2018-м, а в следующем году с аналогичной подписью о женщине за рулём фото разошлись по арабоязычному и русскоязычному сегментам Сети.
Таким образом, нет никаких доказательств того, что за рулём попавшего в аварию автобуса с вирусных фото была женщина. Этой информации нет в новостных заметках о ДТП, она появилась лишь спустя некоторое время на блог-платформах и в соцсетях.
Итог: Фейк