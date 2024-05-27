Правдива ли история о сделавшем два селфи пассажире автобуса, за рулём которого была женщина?

Коллаж из двух селфи человека, попавшего в ДТП, сопровождается подписью: „Это мужчина из Африки. Он опубликовал свою фотографию, выразив гордость тем, что впервые садится в автобус, которым управляет женщина. Через 10 мин. он снова разместил свою фотографию“. На первом снимке улыбающийся пассажир стоит на фоне транспортного средства, на втором — весь покрыт пылью, а на заднем плане виден перевернувшийся автобус. Этот мем вместе с разнообразными мизогинными комментариями постят пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Facebook, Pinterest, X, Telegram) и блог-платформ. Снимок также популярен на информационных ресурсах, развлекательных и юмористических порталах с подборками шуток.

„Проверено“ не удалось обнаружить первоисточник фотографий, однако обратный поиск по изображению приводит к статьям, опубликованным в британских таблоидах Daily Mail и The Mirror в ноябре 2018 года. Их авторы рассказывали о ставших вирусными селфи и указывали, что авария, в которую попал мужчина, произошла в Мозамбике.

Судя по сообщениям мозамбикских СМИ и информационных порталов, 18 ноября 2018 года рейсовый автобус компании Nagi Investements, следовавший из Келимане в Бейру, попал в аварию в районе села Горонгоса. В ДТП погибли три человека, ещё 37 получили травмы. В мозамбикских источниках вирусные селфи одного из пассажиров не упоминаются, однако, судя по снимкам, прикреплённым к заметкам, речь действительно идёт о той самой аварии.

Ни в одной из найденных нами новостных статей в британских или мозамбикских СМИ не говорилось, что за рулём автобуса была женщина. Напротив, авторы уточняют, что транспортным средством управлял некий 48-летний Амисс Мусса, и используют в его адрес местоимения в мужском роде. Найти этого человека или его фото в Сети не удалось, однако, например, в Facebook много пользователей из Мозамбика с таким именем — и все они мужчины.