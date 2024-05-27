СМИ: дрон ВСУ атаковал объект системы предупреждения о ядерном ударе в Орске — в 1800 километрах от границы с Россией

„Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе“, — заявил собеседник издания, передает „Медуза“. Данные о причиненном РЛС ущербе уточняются, добавил он.

О дроне в Орске со ссылкой на источник пишет и „РБК-Украина“, приводя точно такую же цитату.

В правительстве Оренбургской области подтвердили РИА Новости факт падения дрона. „Инцидент произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было“, — сказал собеседник агентства.

Ранее о падении беспилотника под Орском писали местные телеграм-каналы, указывая, что целью дрона мог быть некий военный объект. Падение дрона, как сообщалось, не привело к „серьезным разрушениям“.

Утром 23 мая беспилиотники атаковали воинскую часть в поселке Глубокий под Армавиром в Краснодарском крае, повредив, как свидетельствуют фотографии, надгоризонтную радиолокационной станции „Воронеж-ДМ“.

Эта РЛС входит в российскую систему предупреждения о пусках ядерных ракет, станция обеспечивает радиолокационный контроль на расстоянии до шести тысяч километров и способна одновременно контролировать до 500 объектов.

Российский сенатор от аннексированной Запорожской области, бывший глава „Роскосмоса“ и бывший вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин обвинил Украину в атаке по системе противоракетной обороны России, а США — в причастности к нему.

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