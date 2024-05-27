В Орловской области беспилотники атаковали АЗС. Один пожарный погиб, трое ранены

По его словам, БПЛА упал на территории топливнозаправочной станции, передает „Медуза“. При падении дрона повреждения получил фасад административного здания, рассказал губернатор. Когда на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города, территорию АЗС вновь атаковал беспилотник. Погиб водитель пожарной части.

По информации Astra, при атаке дронов повреждены две автозаправочные станции на улице Фрунзе, возле Ливенской нефтебазы. Как утверждается, это АЗС „Роснефть“ и АГЗС „Норд газ“.

В Минобороны РФ заявили утром 27 мая, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Орловской областью. Кроме того, четыре БПЛА уничтожены над Краснодарским краем, по одному — над Белгородской и Брянской областями. Кроме того, Минобороны сообщило, что сбило в Брянской области один дрон вечером 26 мая.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в селе Криница обломки одного беспилотника повредили недостроенное здание, в хуторе Джанхот дрон упал на деревья, возник пожар, его потушили. По словам губернатора, никто не пострадал.

Глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские силы ПВО сбили два беспилотника над Севским и Брасовским районами. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородской области, как рассказал ночью 27 мая губернатор Вячеслав Гладков, под обстрел ВСУ попали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа, повреждены жилые дома и автомобили, пострадавших нет. Атаку беспилотников Гладков не комментировал.

Опасность атаки БПЛА ночью также объявляли в Курской и Воронежской областях. О последствиях не сообщалось.

Власти российских регионов постоянно заявляют об атаках беспилотников, а Минобороны РФ отчитывается о сбитых дронах.