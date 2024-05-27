27.05.2024, 10:56
ОБЗОР | В Эстонию прибыл с визитом президент Финляндии Александр Стубб. Что нужно знать о визите и отношениях Эстонии и Финляндии?
В понедельник, 27 мая, в Эстонию прибыл президент Финляндии Александр Стубб с супругой Сузанне Иннес-Стубб.
Глава финского государства встретится с эстонскими политиками, посетит учреждения культуры и возложит венок на Метсакальмисту в память об эстонцах, которые в годы Второй мировой войны приехали из Финляндии, что бороться за свободу Эстонии.
Уже заказано?