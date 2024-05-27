ОБЗОР | В Эстонию прибыл с визитом президент Финляндии Александр Стубб. Что нужно знать о визите и отношениях Эстонии и Финляндии?

Глава финского государства встретится с эстонскими политиками, посетит учреждения культуры и возложит венок на Метсакальмисту в память об эстонцах, которые в годы Второй мировой войны приехали из Финляндии, что бороться за свободу Эстонии.

Во второй день государственного визита Александр Стубб отправится в Тарту, где встретится в том числе со студентами, побывает в детской и женской клиниках. Во вторник, 28 мая, в 16 часов жители Тарту смогут поприветствовать президента Финляндии на Ратушной площади.