ВИДЕО | Футболист сборной Эстонии помог азербайджанскому клубу выйти в еврокубки

Единственный гол в матче был забит на 52-й минуте, когда после удара Абу Доссо Сорга пяткой переправил мяч в ворота. Эстонский нападающий вышел на замену на 46-й минуте и отыграл до финального свистка.

Самые яркие моменты матча (гол Сорги на 5.37 минуте):

Благодаря победе „Сумгаит“ занял четвертое место в Премьер-лиге, которое позволяет клубу участвовать в отборочном раунде Лиги конференций УЕФА. Однако в турнирной таблице была очень большая плотность, так как „Зиря“, занявшая второе место, опередила „Сумгаит“ всего на одно очко, а занявшая пятое место клуб „Нефтчи“ отстал от клуба Сорни на одно очко. В то же время „Карабах“ стал чемпионом Азербайджана с огромным отрывом.

В минувшем сезоне Премьер-лиги Сорга сыграл 27 матчей (14 в стартовом составе), забил пять голов и отдал 2 результативные передачи. В Кубке Азербайджана он забил два гола и отдал одну голевую передачу в трех матчах.

Турнирная таблица:

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