ВИДЕООБЗОР | Сборная Чехии обыграла в финале Швейцарию и впервые за 14 лет выиграла ЧМ по хоккею

На 9-й минуте третьего периода счет в матче открыл чешский нападающий „Бостона“ Давид Пастрняк. За 20 секунд до финальной сирены нападающий „Торонто“ Давид Кемпф поставил победную точку, забросив шайбу в пустые ворота.

Чехия завоевала свою 14-ю медаль в истории (после распада Чехословакии) на чемпионатах мира по хоккею. По этому показателю чехи обошли сборную России, у которой (после распада СССР) 13 медалей ЧМ.

Теперь Чехия по количеству медалей опережает Россию и с учётом Чехословакии и СССР — 48 против 47. Первое место занимает Канада, у которой 53 медали.

Швейцария в четвертый раз взяла серебро и до сих пор ни разу не выигрывала мировое первенство.

Самым ценным хоккеистом турнира стал форвард швейцарской сборной Кевин Фиала, который набрал 13 (7+6) очков в 10 матчах турнира, поделив с Брэди Ткачаком второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира. Лучшим бомбардиром стал форвард сборной США Мэттью Болди, набравший 14 (6+8) очков в 8 играх.

Следующий чемпионат мира по хоккею пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.

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