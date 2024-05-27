Хоккей
27.05.2024, 00:28

ВИДЕООБЗОР | Сборная Чехии обыграла в финале Швейцарию и впервые за 14 лет выиграла ЧМ по хоккею

 
Сборная Чехии впервые за 14 лет выиграла чемпионат мира по хоккею
Сборная Чехии впервые за 14 лет выиграла чемпионат мира по хоккею
ФОТО: Michal Cizek / AFP | Scanpix

Сборная Чехии обыграла в финале домашнего ЧМ-2024 Швейцарию (2:0) и впервые с 2010 года завоевала золотые медали чемпионата мира.

На 9-й минуте третьего периода счет в матче открыл чешский нападающий „Бостона“ Давид Пастрняк. За 20 секунд до финальной сирены нападающий „Торонто“ Давид Кемпф поставил победную точку, забросив шайбу в пустые ворота.

Чехия завоевала свою 14-ю медаль в истории (после распада Чехословакии) на чемпионатах мира по хоккею. По этому показателю чехи обошли сборную России, у которой (после распада СССР) 13 медалей ЧМ.

Теперь Чехия по количеству медалей опережает Россию и с учётом Чехословакии и СССР — 48 против 47. Первое место занимает Канада, у которой 53 медали.

Швейцария в четвертый раз взяла серебро и до сих пор ни разу не выигрывала мировое первенство.

Самым ценным хоккеистом турнира стал форвард швейцарской сборной Кевин Фиала, который набрал 13 (7+6) очков в 10 матчах турнира, поделив с Брэди Ткачаком второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира. Лучшим бомбардиром стал форвард сборной США Мэттью Болди, набравший 14 (6+8) очков в 8 играх.

Следующий чемпионат мира по хоккею пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.

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