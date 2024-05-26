Шольц: 24 тысячи российских солдат в месяц погибают или получают тяжелые ранения в Украине
„Есть цифры, которые говорят о 24 000 погибших или тяжелораненых российских солдат в месяц“, - цитирует канцлера ФРГ Олафа Шольца онлайн-портал телеканала n-tv. „И все это ради империалистической мании величия российского президента“, - добавил Шольц, выступая на встрече с гражданами страны. Он подчеркнул, что Путин также несет ответственность за гибель многих украинских гражданских лиц и солдат.
Достоверных данных о российских потерях после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года нет. Согласно подсчетам по открытым источникам издания „Медиазона“, войска РФ могли потерять 45 тысяч человек убитыми, пишет DW.com.
В декабре 2023 года американская разведка оценила возможные потери РФ в 315 тысяч человек. В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал цифру в 31 тысячу убитых украинских солдат. Официальных данных о потерях ВСУ не предоставляется.
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