Шольц: 24 тысячи российских солдат в месяц погибают или получают тяжелые ранения в Украине

Достоверных данных о российских потерях после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года нет. Согласно подсчетам по открытым источникам издания „Медиазона“, войска РФ могли потерять 45 тысяч человек убитыми, пишет DW.com.

В декабре 2023 года американская разведка оценила возможные потери РФ в 315 тысяч человек. В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал цифру в 31 тысячу убитых украинских солдат. Официальных данных о потерях ВСУ не предоставляется.

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