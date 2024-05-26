СМИ: российские спецслужбы активизировали кампанию диверсий в Европе

Хоть такие инциденты и выглядят случайными, они направлены на создание видимости якобы растущего в Европе недовольства поддержкой Украины и направлены на то, чтобы создать препятствия для поставок вооружений украинским военным, считают собеседники издания, пишет Медуза.

В качестве примера таких диверсий приводятся: поджог склада в Великобритании, лакокрасочной фабрики в Польше, здания в Латвии, а также магазина IKEA в Литве. Европейские и американские спецслужбы, пишет NYT, считают, что речь идет именно о согласованной кампании, за которой стоит российское Главное разведывательное управление (ГРУ).

Такие диверсии, считают источники издания, помимо прочего могут быть направлены на то, чтобы заставить европейские страны повысить безопасность всей цепочке поставок оружия, увеличивая тем самым расходы и замедляя темпы предоставления Украине военной помощи.

Увеличение количества диверсий, за которыми, как считается, стоят российские спецслужбы, пишет NYT, будет обсуждаться на встрече представителей стран-членов НАТО с главой Национальной разведки США, которая запланирована на июнь.

О задержании подозреваемых в причастности к диверсиям по заказу российских спецслужб в мае объявляли власти Польши. В феврале полиция безопасности Эстонии задержала 10 человек по подозрению в участии в „гибридной операции“ российских спецслужб на территории страны. Великобритания считает, что пожар на одном из складов в Лондоне, произошедший в марте, был устроен по заказу российских спецслужб. По делу о поджоге были задержаны четыре человека, одному из них было предъявлено обвинение в оказании помощи иностранной разведке.

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