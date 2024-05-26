ВИДЕООБЗОР | Швеция - бронзовый призер чемпионата мира по хоккею

На этом турнире шведы и канадцы без поражений прошли предварительный этап (у „Тре Крунур“ все победы - в основное время), успешно миновали четвертьфинал (скандинавы в овертайме дожали финнов - 2:1, канадцы же переиграли словаков (6:3), но оступились в полуфинале. Швеция оказалась слабее чехов (3:7), тогда как „Кленовые листья“ против швейцарцев отыгрались с 0:2 на 2:2 и уступили лишь в серии буллитов (1:2).

Матч за третье место не вызвал особых эмоций у обеих команд. Шведы открыли счет в середине, а к 45-й минуте соперник перехватил лидерство. Спустя 5 минут Бураковски скинул шайбу под хлесткий щелчок Карлссона и тот не промахнулся - 2:2. А когда Биннингтон отбил шайбу в сторону, та отскочила от борта и очень удобно легла на клюшку Грундстрему - к такому канадский голкипер оказался не готов - „+1“в пользу „Трех корон“. За 5 минут до сирены броском по пустым воротам итог подвел М.Юханссон - 4:2.

Лучшими игроками матча признаны Олексяк и Грундстрем.

Впервые с 2018 года сборная Канады не завоевала медалей на мировом первенстве. В тот год канадцы проиграли сборной США в матче за бронзу со счетом 1:4. Затем Канада взяла два золота и два серебра. В 2020-м турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.

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