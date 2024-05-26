В Финляндии нашли тело 15-летней девочки. Подозреваемого арестовали

Жертву нашли подростки, которые гуляли с ней вечером в пятницу. Полиция не подозревает их в каком-либо преступлении. Молодые люди сами сообщили об обнаружении тела в службу спасения, пишет yle.fi.

Предварительное расследование находится на начальной стадии. Полиция продолжает выяснять ход событий и проводить техническую экспертизу на месте происшествия.

– Поскольку жертва является несовершеннолетней, мы просим СМИ и граждан проявлять тактичность, – говорит комиссар по уголовным делам Яни Ортамала в пресс-релизе полиции.

В Валкеакоски (Финляндия) полиция задержала человека в связи с убийством 15-летней девочки. По слухам, ему 19 лет.

Уголовный комиссар Яри Киннунен сообщает, что ночью одна из линий расследования привела к задержанию мужчины. Полиция не сообщает подробностей о подозреваемом.

– Поскольку предварительное следствие находится на ранней стадии, к сожалению, мы не можем поделиться деталями с общественностью. Мы продолжим расследование сегодня, в воскресенье, в том числе допросим задержанного, – говорит комиссар Яри Киннунен из полиции Центральной Финляндии.

Полиция осведомлена о том, что произошедшее вызвало большой интерес, в связи с чем в социальных сетях распространяется также много ложной информации и спекуляций. Полиция выражает надежду, что журналисты, СМИ и участники общественной дискуссии в соцсетях будут вести себя деликатно по отношению к жертве и ее близким.

Полиция продолжает вести следствие в нескольких направлениях.

Дело расследуется как непредумышленное убийство.

Церковь Сааксмяки в Валкеакоски организует в воскресенье, 26 мая, траурную службу в память о погибшей молодой жительнице города.

Муниципалитет Валкеакоски сообщает, что в понедельник, 27 мая, в связи с произошедшим будут приспущены флаги в знак траура.

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