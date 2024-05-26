И снова турбулентность: 12 человек рейса Доха - Дублин получили травмы

Шесть пассажиров и шесть членов экипажа получили травмы в результате турбулентности на рейсе из Катара в Ирландию в воскресенье, пишет Euronews.com.

В заявлении Управления аэропорта Дублина говорится: „Рейс QR107 авиакомпании Qatar Airways из Дохи благополучно приземлился в аэропорту Дублина в соответствии с расписанием незадолго до 13.00“.

Травмы пассажирами и членами экипажа были получены, когда самолет „столкнулся с турбулентностью во время полета над Турцией“.

В сообщении управления говорится, что после приземления самолет встретили сотрудники экстренных служб: „Команда аэропорта Дублина продолжает оказывать всестороннюю помощь на земле пассажирам и сотрудникам авиакомпании“.

Этот инцидент произошел после того, как на прошлой неделе в результате сильной турбулентности на рейсе Singapore Airlines погиб пассажир и десятки людей получили ранения.

Рейс, следовавший из Лондона в Сингапур, попал в воздушную яму, когда бортпроводники подавали завтрак, а затем столкнулся с турбулентностью, что вынудило пилотов запросить экстренную посадку в Таиланде.

Некоторые специалисты высказывают предположения, что изменение климата может усугубить частоту и интенсивность турбулентности.

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