Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории сектора Газа

The Times of Israel отмечает, что это первый за четыре месяца ракетный удар по центральной части Израиля, ракеты были выпущены из города Рафах.

Военное крыло ХАМАС „Бригады Аль-Кассама“ распространило заявление, в котором говорится, что целью ракетной атаки был Тель-Авив. Обстрел, цитирует заявление Reuters, стал ответом на „массовое убийство“ мирных жителей.

Рафах последний крупный населенный пункт в сектора Газа, не занятым израильскими военными в ходе операции, начатой после нападения террористов ХАМАС в октябре 2023 года.

В начале мая ЦАХАЛ объявил, что начал контртеррористическую операцию в восточной части Рафаха. 24 мая Международный суд ООН потребовал от Израиля немедленно прекратить военную операцию в Рафахе, обеспечить доступ в сектор Газа специалистов для расследования обвинений в геноциде и открыть контрольно-пропускной пункт на границе сектора с Египтом для поставок гуманитарной помощи.