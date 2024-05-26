Нынешний чемпионат мира по хоккею стал самым посещаемым в истории

Суммарная посещаемость турнира на данный момент (до финала и матча за третье место) составляет 765 385 зрителей (12 345 в среднем на матче), пишет Rus.delfi.lv.

Турнир проходит в Праге (вместимость „О2-Арены“ – 17 413 зрителей) и Остраве (9109). Решающие матчи принимает Прага. В финале хозяева сыграют со сборной Швейцарии, в матче за третье место - Канада и Швеция.

Прошлый рекорд посещаемости чемпионатов мира по хоккею был установлен в 2015 году. Турнир тоже проходил в Чехии. В общей сложности 64 матча в Праге (тогда вместимость арены составляла 17 383 зрителя) и Остраве (8812) посетили 741 690 зрителей.

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