Некоторые вкуснее? Как клещи и комары выбирают себе жертв

У нас нет сильных землетрясений, вулканов, торнадо или разрушительных ураганов. Может быть, случается сильная гроза или продолжительная жара. Весной то тут, то там бывают наводнения. Но в целом Латвия — прекрасное место для жизни с умеренным климатом, без излишеств. Самое ядовитое животное — гадюка, которая не идет ни в какое сравнение с другими ядовитыми змеями в мире. Однако даже в Латвии есть враги для гуляющих в лесу или тех, кто занимается садоводством и отдыхает на природе. Это назойливые комары и клещи. Если первые больше ассоциируются с испорченным вечером и зудом в ногах, то к клещам относятся более серьезно.