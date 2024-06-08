Здоровье
08.06.2024, 20:30

Некоторые вкуснее? Как клещи и комары выбирают себе жертв

 
Edžus Miķelsons
Delfi.lv
Jānis Sildniks
Delfi.lv
Клещ
Клещ
ФОТО: Viio Aitsam | Delfi Meedia

Почему один человек после прогулки по лесу снимает с себя 15 клещей, а другой, идущий рядом, не находит ни одного? Правда ли, что у клещей есть любимые группы крови и они находят одних людей вкуснее, чем других? А как насчет надоедливых комаров — почему на кого-то они летят целыми стаями, а другие их даже не замечают? И смогут ли они когда-нибудь распространять малярию и в наших широтах? - разбирается Delfi.lv.

В новом выпуске подкаста „Наука или глупость“ (Zinātne vai muļķības) на все эти вопросы отвечали энтомолог Угис Питеранс и профессор Байба Розентале - о комарах, клещах и других кусачих насекомых, встречающихся в латвийской природе.

У нас нет сильных землетрясений, вулканов, торнадо или разрушительных ураганов. Может быть, случается сильная гроза или продолжительная жара. Весной то тут, то там бывают наводнения. Но в целом Латвия — прекрасное место для жизни с умеренным климатом, без излишеств. Самое ядовитое животное — гадюка, которая не идет ни в какое сравнение с другими ядовитыми змеями в мире. Однако даже в Латвии есть враги для гуляющих в лесу или тех, кто занимается садоводством и отдыхает на природе. Это назойливые комары и клещи. Если первые больше ассоциируются с испорченным вечером и зудом в ногах, то к клещам относятся более серьезно.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии