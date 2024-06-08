08.06.2024, 20:30
Некоторые вкуснее? Как клещи и комары выбирают себе жертв
ФОТО: | Delfi Meedia
Почему один человек после прогулки по лесу снимает с себя 15 клещей, а другой, идущий рядом, не находит ни одного? Правда ли, что у клещей есть любимые группы крови и они находят одних людей вкуснее, чем других? А как насчет надоедливых комаров — почему на кого-то они летят целыми стаями, а другие их даже не замечают? И смогут ли они когда-нибудь распространять малярию и в наших широтах? - разбирается Delfi.lv.
В новом выпуске подкаста „Наука или глупость“ (Zinātne vai muļķības) на все эти вопросы отвечали энтомолог Угис Питеранс и профессор Байба Розентале - о комарах, клещах и других кусачих насекомых, встречающихся в латвийской природе.
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