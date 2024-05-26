Sky News: Россия производит снаряды втрое быстрее и вчетверо дешевле, чем США и страны ЕС
Российские предприятия производят артиллерийские снаряды в три раза быстрее, чем Соединенные Штаты и страны Евросоюза, подсчитали в консалтинговой компании Bain & Company, сообщает Medusa со ссылкой на Sky News.
Несмотря на то, что совокупная мощь экономик западных союзников Украины значительно превосходит российскую, по скорости производства снарядов они сильно отстают от РФ, отмечает телеканал.
По прогнозам Bain & Company, в 2024 году в России изготовят около 4,5 миллиона артиллерийских снарядов, а страны ЕС и США в общей сложности произведут 1,3 миллиона снарядов. При этом себестоимость российских 152-миллиметровых боеприпасов в четыре раза меньше, чем западных 155-миллиметровых.
Украинские военные, сообщает Sky News, говорят, что на каждый выпущенный ими снаряд российские войска могут ответить пятью. В интервью телеканалу один из бойцов сообщил, что украинские военные в таких условиях научились использовать меньше снарядов, чтобы поразить цель.
Однако один из украинских командиров, сражающихся в Харьковской области, где войска РФ идут в наступление, подчеркнул, что войскам необходимы поставки снарядов от западных союзников. „Мы должны продолжать их сдерживать и сделать так, чтобы каждый метр земли, который они пытаются захватить, стоил им сотен жизней“, — заявил собеседник телеканала.
Украинские военные неоднократно говорили о сложной ситуации с поставками боеприпасов, которая, в частности, сложилась из-за того, что американские законодатели около полугода не могли утвердить финансирование пакета помощи Украине. Кроме того, взятые на себя обязательства по поставке боеприпасов ВСУ в срок не смогли выполнить и европейские союзники Украины.
В середине мая агентство Reuters сообщало со ссылкой на украинских военных, что подразделения ВСУ, держащие оборону в Харьковской области, начали получать боеприпасы, переданные союзниками.