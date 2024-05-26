Более 20 человек погибли при пожаре в игровом зале в Индии

По меньшей мере 27 человек погибли, большинство из них - дети и подростки, в результате пожара в переполненном игровом зале парка развлечений в индийском городе Раджкот в западном штате Гуджарат в субботу, 25 мая, сообщили официальные лица страны. Как уточнил агентству AFP окружной прокурор Прабхав Джоши, еще 12 человек госпитализированы.

„Полиция задержала четырех человек, связанных с игровой зоной, для допроса“, - добавил чиновник. Владелец заведения находится под следствием по подозрению в халатности, указали в полиции.

В экстренных службах не исключают короткое замыкание

Внезапный пожар вспыхнул во второй половине дня по местному времени и в настоящее время локализован, отмечают власти. Представители местных служб заявили, что причиной возгорания предположительно стало короткое замыкание. Спасательные работы все еще продолжаются.

Гуджарат - родной штат премьер-министра Индии Нарендры Моди. „Крайне огорчен пожаром в Раджкоте. Мои мысли со всеми, кто потерял своих близких. Молитвы за раненых. Местная администрация работает над тем, чтобы оказать всю возможную помощь пострадавшим“, - написал премьер в соцсети Х.

Что известно о пожаре в Раджкоте

В момент возникновения пожара в двухэтажном строении в парке развлечений и тематических аттракционов TRP находились более 300 человек, сообщил AFP один из офицеров местной пожарной охраны. „Люди оказались в ловушке, так как временная конструкция на объекте обрушилась рядом с входом, что затруднило их выход“, - сказал он, отметив, что особенно людно в зоне аттракционов было в связи с выходным днем. Пламя быстро распространилось „из-за горючего материала“, добавил офицер. На фотографиях с места происшествия видно, что конструкция из гофрированного металла в значительной степени разрушена.