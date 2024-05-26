В сектор Газа доставили гумпомощь через КПП Израиля

Впервые после заключения договоренности между Египтом и США гуманитарная помощь для сектора Газа была перенаправлена с закрытого египетского пограничного КПП „Рафах“ на израильский КПП „Керем-Шалом“. С КПП „Рафах“ к КПП „Керем-Шалом“ прибыло 200 грузовиков с гумпомощью, грузовики начали проходить на территорию заблокированного сектора Газа, сообщило египетское государственное телевидение в воскресенье, 26 мая. В состав колонны входят и четыре автоцистерны с топливом.

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Джо Байден ранее договорились временно разрешить доставку гуманитарной помощи ООН в сектор Газа через „Керем-Шалом“. Пограничный переход в Египет в палестинском городе Рафах был закрыт три недели тому назад после захвата Израилем палестинской части этого КПП. КПП „Керем Шалом“ между Израилем и сектором Газа находится близ Рафаха и границы с Египтом.

Доставка гумпомощи в сектор Газа

Израильское ведомство КОГАТ, курирующее палестинские вопросы, 26 мая сообщило, что через построенную американскими военными временную гавань в сектор Газа уже доставлено 1806 контейнеров с продовольствием. Эта гумпомощь перевезена на 127 грузовиках в логистические центры международных гуманитарных организаций в секторе Газа.

За прошедшую неделю Израиль проинспектировал 2065 грузовиков, доставивших гумпомощь в секторе Газа через КПП „Керем-Шалом“ и „Эрез“, это почти вдвое больше, чем неделей ранее, отметили в КОГАТ.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны этой страны Йоава Галанта в применении голода как метода ведения войны. Он выдал ордеры на арест этих двух израильских руководителей и трех лидеров палестинского радикального движения ХАМАС.