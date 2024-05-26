Эстонский велогонщик выиграл Tour of Estonia

Кисконен (3:46.55) обогнал Карла Патрика Лауга и Раита Арма, которые представляли команду „NATIONAL TEAM ESTONIA“. Оскар Нису (Ferei Quick-Panda Podium Mongolia; +0.13) также вошел в десятку лучших, заняв восьмое место.

„Гонка была неконтролируемой, было много групповых ускорений. В каких-то я участвовал, в каких-то нет, но, к счастью, я оказался в нужной группе, — поясняет Кисконен в пресс-релизе организаторов. — Одержать победу в Эстонии – это, безусловно, особенное чувство“.

Карл Патрик Лаук, занявший второе место на втором этапе, стал вторым и в общем зачете Tour of Estonia, отстав на одну секунду от чемпиона. Ранее Лаук дважды становился победителем Tour of Estonia, в 2017 и 2021 годах. Третье место в общем зачете досталось Раиту Арму, который также завершил второй этап на третьем месте. Его отставание от Карла Патрика Лаугу составило 3 секунды.

В общекомандном зачете Tour of Estonia первое место заняла профессиональная шоссейная велокоманда „Uno-X Mobility“. Второе место у немецкой профессиональной команды „Maloja Pushbikers“, а третьей стала эстонская команда „NATIONAL TEAM ESTONIA“. Лучшим молодым велогонщиком стал латыш Карлис Клисметс (Energus Cycling Team). Зеленая майка досталась Карлу Патрику Лауку (NATIONAL TEAM ESTONIA), который набрал больше всех очков (18). Желтую майку лидера надел Сийм Кисконен (Votas Tartu-2024 BY CCN).

Посмотреть все результаты Tour of Estonia можно ЗДЕСЬ.

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