Глава Федерации хоккея Швеции: „Россия должна оставаться исключенной“

Рене Фазель ранее так высказался о бане России в хоккее: „ИИХФ сталкивается с огромным давлением, особенно со стороны Швеции. Политика сейчас контролирует спорт“.

Глава Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон прокомментировал заявление Фазеля: „Я слышал некоторые из его высказываний. Их довольно много. Но я не слышал этого раньше“.

На вопрос, удивлен ли он выделением Фазеля именно Швеции среди других стран, Ларссон ответил: „И да, и нет. Мы четко придерживаемся мнения, что Россия должна оставаться исключенной – и у Швеции довольно хорошая позиция в международном хоккее. Мы просто сильный игрок в этом мире“.

„Наверное, он хотел над нами немного подшутить“, – цитирует председателя Федерации хоккея Швеции и члена правления ИИХФ Андерса Ларссона издание Expressen.

В феврале этого года ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси на международной арене до конца сезона-2024/205. Обе сборные пропустили три последних чемпионата мира.

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