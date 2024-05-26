ВИДЕООБЗОР | Чехия и Швейцария сыграют в финале ЧМ по хоккею, а Канада и Швеция в матче за третье место

На стадии полуфинала чешская команда разгромила команду Швеции (7:3)

Дублями в составе чешской сборной отметились Лукаш Седлак и Доминик Кубалик. Ещё по шайбе забросили Давид Кемпф, Ондржей Каше и Мартин Нечас.

Голы у шведов на счету Маркуса Юханссона, Маркуса Петтерссона и Йоэля Эрикссона Эка.

Швейцарцы одержали победу над Канадой в серии буллитов (3:2 Б).

Канадцы впервые с 2018 года не сыграют в главном матче чемпионата мира. В матче за третье место сборная Канады встретится с командой Швеции. Матч за 3-е место начнется в 16:20.

Сборная Швейцарии по хоккею вышла в финал чемпионата мира в 4-й раз в истории. В матче за золото швейцарцы встретятся со сборной Чехии. Матч состоится сегодня и начнется в 21:20 по эстонскому времени.

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