ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (822-й день) | Украина планирует вынести на „саммит мира“ в Швейцарии три пункта

Помимо этого, основанием для отказа в оформлении загранпаспорта за границей станет призыв на срочную военную службу или направление на альтернативную гражданскую. Будет ли запрет распространяться на повестки по мобилизации, неясно.

Основанием для отказа в выдаче загранпаспорта, как следует из проекта, станет размещение повестки в реестре врученных повесток и „установление запрета на выезд из РФ“.

„Пришло время союзникам подумать о том, не следует ли им снять некоторые ограничения на использование оружия, которое они безвозмездно передали Украине. Особенно сейчас, когда большая часть боевых действий происходит в Харьковской области, недалеко от границы, лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории сильно затрудняет ее самозащиту“, — заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по военному альянсу, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России. Об этом он заявил 24 мая в интервью The Economist.

Согласно пресс-релизу, в состав этого пакета вошли, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, а также противотанковые мины, ремонтно-эвакуационные машины, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и другое.

Украина планирует вынести на „саммит мира“ в Швейцарии три пункта

Об этом президент Украины рассказал в интервью журналистам из Центральной Азии. По словам Владимира Зеленского, на саммите в Швейцарии, который пройдет 15–16 июня, Украина планирует в первую очередь обсудить три пункта из десяти основных в мирном плане:

ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

обмен военнопленных по формуле „всех на всех“.

„Нам ничего не надо лишнего. Вот как есть, как международное право показывает эти пути, давайте так и следовать. Вот эти три пункта — мы считаем, что мы способны большей частью стран мира поддержать их. И с этим коммюнике выйти из первого саммита, с тем, что у нас есть понимание по этим трем пунктам“, — сказал президент Украины.

По его словам, эти три пункта, которые Украина выносит на саммит, объединяют все государства. „Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят — ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны“, — пояснил Зеленский.

Украина освободила около 350 заключенных в обмен на службу в ВСУ

Почти 350 украинских заключенных уже были освобождены по новому закону, который позволяет им получить условно-досрочное освобождение в обмен на службу в армии, рассказал министр юстиции страны Денис Малюська в интервью The New York Times.

По его словам, в суды поступило уже 4300 заявлений о приеме на военную службу. Число заключенных, которые могут быть в соответствии с новым законом завербованы в украинскую армию, он оценил в 20 тысяч человек — включая тех, кто находится под предварительным заключением.

В Харькове под обстрел попал строительный гипермаркет

Российские войска ударили по строительному гипермаркету в Харькове двумя управляемыми авиабомбами, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. В здании начался пожар.

По словам мэра города Игоря Терехова, большое количество людей пока числятся пропавшими без вести, в результате удара много раненых. „Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей — это чистый терроризм“, — написал Терехов.

Число пострадавших в Харькове выросло до 38 человек. Мэр Харькова Игорь Терехов и позже глава областной администрации Олег Синегубов сообщили, что число погибших от удара по строительному гипермаркету выросло до четырех.