ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (822-й день) | Украина планирует вынести на „саммит мира“ в Швейцарии три пункта
Подводим итоги очередного дня войны.
США выделили Украине новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов
Министерство обороны США объявило, что выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов.
Согласно пресс-релизу, в состав этого пакета вошли, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, а также противотанковые мины, ремонтно-эвакуационные машины, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и другое.
Генсек НАТО призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по военному альянсу, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России. Об этом он заявил 24 мая в интервью The Economist.
„Пришло время союзникам подумать о том, не следует ли им снять некоторые ограничения на использование оружия, которое они безвозмездно передали Украине. Особенно сейчас, когда большая часть боевых действий происходит в Харьковской области, недалеко от границы, лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории сильно затрудняет ее самозащиту“, — заявил Столтенберг.
МИД России опубликовал проект о запрете консульским учреждениям выдавать загранпаспорта россиянам, получившим электронные повестки
Министерство иностранных дел России опубликовало проект нового порядка выдачи заграничных паспортов россиянам, согласно которому гражданам, получившим электронную повестку, перестанут выдавать загранпаспорта за рубежом.
Основанием для отказа в выдаче загранпаспорта, как следует из проекта, станет размещение повестки в реестре врученных повесток и „установление запрета на выезд из РФ“.
Помимо этого, основанием для отказа в оформлении загранпаспорта за границей станет призыв на срочную военную службу или направление на альтернативную гражданскую. Будет ли запрет распространяться на повестки по мобилизации, неясно.
Украина планирует вынести на „саммит мира“ в Швейцарии три пункта
Об этом президент Украины рассказал в интервью журналистам из Центральной Азии. По словам Владимира Зеленского, на саммите в Швейцарии, который пройдет 15–16 июня, Украина планирует в первую очередь обсудить три пункта из десяти основных в мирном плане:
ядерная безопасность;
продовольственная безопасность;
обмен военнопленных по формуле „всех на всех“.
„Нам ничего не надо лишнего. Вот как есть, как международное право показывает эти пути, давайте так и следовать. Вот эти три пункта — мы считаем, что мы способны большей частью стран мира поддержать их. И с этим коммюнике выйти из первого саммита, с тем, что у нас есть понимание по этим трем пунктам“, — сказал президент Украины.
По его словам, эти три пункта, которые Украина выносит на саммит, объединяют все государства. „Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят — ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны“, — пояснил Зеленский.
Украина освободила около 350 заключенных в обмен на службу в ВСУ
Почти 350 украинских заключенных уже были освобождены по новому закону, который позволяет им получить условно-досрочное освобождение в обмен на службу в армии, рассказал министр юстиции страны Денис Малюська в интервью The New York Times.
По его словам, в суды поступило уже 4300 заявлений о приеме на военную службу. Число заключенных, которые могут быть в соответствии с новым законом завербованы в украинскую армию, он оценил в 20 тысяч человек — включая тех, кто находится под предварительным заключением.
В Харькове под обстрел попал строительный гипермаркет
Российские войска ударили по строительному гипермаркету в Харькове двумя управляемыми авиабомбами, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. В здании начался пожар.
По словам мэра города Игоря Терехова, большое количество людей пока числятся пропавшими без вести, в результате удара много раненых. „Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей — это чистый терроризм“, — написал Терехов.
Число пострадавших в Харькове выросло до 38 человек. Мэр Харькова Игорь Терехов и позже глава областной администрации Олег Синегубов сообщили, что число погибших от удара по строительному гипермаркету выросло до четырех.