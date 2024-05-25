ФОТО и ВИДЕО | Россия нанесла авиаудар по гипермаркету в Харькове, когда там находились более 200 человек. Есть погибшие, много раненых и пропавших без вести

На месте возник пожар, полностью охвативший здание гипермаркета на площади 10 тысяч квадратных метров, заявил президент Украины Владимир Зеленский (по данным Синегубова, площадь пожара — 15 тысяч квадратных метров). Как сообщают украинские власти, в момент удара в магазине находились более 200 человек, пишет „Медуза“.

Мэр Харькова Игорь Терехов и позже глава областной администрации Олег Синегубов сообщили, что число погибших от удара по строительному гипермаркету выросло до четырех.

По последним данным, при ударе по гипермаркету погибли по меньшей мере два человека и не менее 35 пострадали, сообщили региональные власти. По словам главы Харькова Игоря Терехова, „есть большое количество людей, пропавших без вести, много раненых“. Глава города сообщил журналистам, что четыре человека числятся как пропавшие без вести (ранее он говорил, что около 15 работников строительного гипермаркета не выходят на связь). В администрации гипермаркета „Эпицентр“ заявили, что погибли два сотрудника магазина, а 11 работников не выходят на связь.

„Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей, — это чистый терроризм“, — заявил Игорь Терехов.

По предварительной информации, российские войска использовали при ударе бомбы УМПБ Д-30, которыми ранее уже атаковали Харьков, сообщил журналистам представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. В прокуратуре сообщили, что авиаудар нанесли в 16:00 с территории Белгородской области, граничащей с Харьковской областью. По данным начальника региональной полиции Владимира Тимошко, бомба попала в помещение с лакокрасочными изделиями. По данным Госслужбы по ЧС Украины, в 17:45 пожар локализовали.

После первой атаки российские войска нанесли еще один удар по Центральному парку, сообщил Терехов. По его словам, попадание произошло возле спортивной площадки в землю. Никто не пострадал.