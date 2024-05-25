Россия хочет перекроить морскую границу в Балтийском море в свою пользу? Власти Литвы недовольны

Проект постановления правительства РФ, которое обнародовало, а затем удалило Минобороны, по сути означает, что Россия хочет выяснить, где находятся ее исходные линии в Балтийском море. Исходные линии — линии, от которых отмеряется ширина территориального моря. Например, это может быть линия наибольшего отлива вдоль берега или прямая, соединяющая удаленные точки островов, рифов и скал. Все, что находится между материком и исходной линией, относится ко внутренним водам страны.

Минобороны предлагало обновить перечень точек, от которых отмеряется ширина территориальных вод у материкового побережья и островов РФ в Балтийском море. Что это значит?

МИД Литвы назвал предложение „преднамеренной, целенаправленной провокацией с целью запугать соседние страны и их общества“. Финское внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, заявило, что не видит в действиях РФ провокации. Российские государственные информагентства со ссылкой на „военно-дипломатический источник“ заверили, что Россия не собирается пересматривать линию государственной границы на Балтике. Также политическую подоплеку в документе призвали не искать в Кремле. В итоге в тот же день после поднявшейся шумихи проект постановления правительства был удален. О том, что именно хотела сделать Россия своей инициативой, почему предложение не обязательно означает эскалацию напряжения на Балтике и какие термины из морского права важно знать, чтобы понять действия Москвы и реакцию соседей РФ, по просьбе „Медузы“ рассказывает Пьер Тевенен, специалист по международному морскому праву и постдокторант Школы права Тартуского университета.

В описании проекта говорилось, что действующий сейчас перечень географических координат точек, в частности, требует изменений, поскольку прямые исходные линии РФ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территории РФ, „что в свою очередь не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод Российской Федерации“. Новую систему прямых исходных линий ведомство предложило установить в восточной части Финского залива, а также в районе городов Балтийск и Зеленоградск, что позволит „использовать соответствующую акваторию как внутренние морские воды Российской Федерации“.

Таким образом, „уточнив“ информацию, Россия смогла бы с точностью определить внешние границы своего территориального моря и исключительной экономической зоны в Балтийском море.

СССР в последний раз обновил свои исходные линии в этом регионе в 1985 году. С распадом Союза эти линии устарели. И с тех пор в Финском заливе координаты внешней границы территориального моря и исключительной экономической зоны РФ остаются спорным вопросом. Иначе говоря, неизвестно точно, где находятся морские зоны России на Балтике.

Правильно ли называть предложение Минобороны попыткой изменения морской границы?

Нет. Исходные линии не являются границами, разделяющими морские пространства между двумя странами, например между Финляндия и Россией. Для такого разделения необходимо заключить межгосударственный договор.

Договор с Финляндией у России существует с 1965 года. Он определяет границы между территориальными морями Финляндии и России до острова Гогланда. А, например, с Эстонией договор о границе территориального моря в Нарвском заливе был подписан только в 2014 году. Но с тех пор Россия не ратифицировала документ.

А что тогда может привести к проблемам и конфликтам между государствами?

Попытка установить прямые исходные линии там, где их раньше не было и где раньше исходные линии считались нормальными. Согласно статье 5 КПМП, нормальная исходная линия — это „линия наибольшего отлива вдоль берега“ (то есть, очень грубо говоря, это последнее место на пляже, где ваши ноги еще сухие и не входили в воду).

Проблема состоит в том, что нормальные исходные линии строго следуют географическому профилю берега. И если использовать только такие линии, объем внутренних вод окажется существенно ограничен. Их почти не будет.