ФОТО и ВИДЕООБЗОР | „Левадия“ совершила камбэк в матче с „Пайде“ и в 11-й раз выиграла Кубок Эстонии

Городская команда Пайде провела мощный первый тайм и уже на 12-й минуте повела в счете. 16-летний Патрик Кристал отобрал мяч у Эйтора и отдал пас на Роби Саарму, который выбежал один на один с вратарем и отправил мяч в ворота. На 29-й минуте главный судья Кристо Кюллястинен после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота „Левадии“, но Саарма в створ не попал. На 35-й минуте Саарма неудачно пробил со штрафного и попал в стенку, но затем мяч отскочил снова к Саарме, который отдал пас на Томаса Агепонга, и ганец красивым ударом с угла штрафной отправил мяч в дальний нижний угол ворот.

„Левадия“ агрессивнее начала второй тайм и уже на 55-й минуте счет стал равным. На 48-й минуте Михкель Айнсалу сократил отставание в счете, а через 7 минут после очередного углового Абдул Разак Юсиф отправил мяч в собственные ворота. Таллиннский клуб доминировал во втором тайме и на 73-й минуте Жуан Педро ударом из-за пределов штрафной вывел „Левадию“ вперед. На 82-й минуте Михаэль Шённинг-Ларсен с левого фланга ворвался в штрафную и пробил по воротам, поставив победную точку.

Спустя три года „Левадия“ снова выиграла кубок страны. В прошлом году обладателем трофея стал нарвский „Транс“.

„Левадия“ в 11-й раз выиграла Кубок Эстонии, что является рекордом Эстонии.

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