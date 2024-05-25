25.05.2024, 18:00
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по баскетболу: „Калев/Крамо“ находится в шаге от чемпионства
Матч в записи
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 25 мая, во второй игре финальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу команда Тартуского университета проиграла дома „Калеву/Крамо“ (61:82). Тартуская команда проигрывает в серии со счетом 0:2. Новость могут видеть все подписчики Delfi.
После равной первой четверти счет был равным - 15:15. В начале второй четверти первые семь минут хозяева долго не могли забросить, и „Калева“ выигрывал со счетом 30:15. Перед перерывом баскетболисты тартуской команды смогли сократить отставание и ушли на перерыв, проигрывая со счетом 26:35.
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