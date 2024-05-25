ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по баскетболу: „Калев/Крамо“ находится в шаге от чемпионства

После равной первой четверти счет был равным - 15:15. В начале второй четверти первые семь минут хозяева долго не могли забросить, и „Калева“ выигрывал со счетом 30:15. Перед перерывом баскетболисты тартуской команды смогли сократить отставание и ушли на перерыв, проигрывая со счетом 26:35.