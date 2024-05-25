Генсек НАТО призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории России

„Пришло время союзникам подумать о том, не следует ли им снять некоторые ограничения на использование оружия, которое они безвозмездно передали Украине. Особенно сейчас, когда большая часть боевых действий происходит в Харьковской области, недалеко от границы, лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории сильно затрудняет ее самозащиту“, — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что не ожидает, что наступление войск РФ в Харьковской области приведет к прорыву. „Они будут продолжать давить и добиваться незначительных успехов, и за эти незначительные успехи они готовы заплатить очень высокую цену“, — считает Столтенберг. В связи с этим он раскритиковал европейских членов НАТО: „Европейские союзники обещали миллион артиллерийских снарядов. Мы не увидели ничего близкого к этому“.

По словам Столтенберга, Украина должна иметь право наносить удары по территории России с помощью поставленного оружия. „Мы должны помнить, что это такое — это агрессивная война России против Украины. Украина имеет право защищать себя. И это включает нанесение ударов по целям на российской территории“, — сказал глава НАТО.

Он отметил, что задача состоит в том, чтобы „не допустить перерастания этой войны в полномасштабную войну между Россией и НАТО в Европе“. По словам Столтенберга, НАТО не собирается непосредственно участвовать в боевых действиях — с территории стран, входящих в альянс, или в Украине. „Мы не намерены направлять сухопутные войска НАТО в Украину, потому что наша цель… была двоякой: поддержать Украину, как мы это делаем, но также обеспечить, чтобы это не переросло в полномасштабный конфликт“, — сказал Столтенберг.

Он прокомментировал слова бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, который 14 мая призвал разрешить странам НАТО в Восточной Европы сбивать российские ракеты и дроны, атакующие Украину. „Мы не будем участвовать в конфликте“, — заявил Столтенберг.