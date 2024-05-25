Генсек НАТО призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории России(4)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по военному альянсу, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России. Об этом он заявил 24 мая в интервью The Economist, передает „Медуза“.
„Пришло время союзникам подумать о том, не следует ли им снять некоторые ограничения на использование оружия, которое они безвозмездно передали Украине. Особенно сейчас, когда большая часть боевых действий происходит в Харьковской области, недалеко от границы, лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории сильно затрудняет ее самозащиту“, — заявил Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что не ожидает, что наступление войск РФ в Харьковской области приведет к прорыву. „Они будут продолжать давить и добиваться незначительных успехов, и за эти незначительные успехи они готовы заплатить очень высокую цену“, — считает Столтенберг. В связи с этим он раскритиковал европейских членов НАТО: „Европейские союзники обещали миллион артиллерийских снарядов. Мы не увидели ничего близкого к этому“.
По словам Столтенберга, Украина должна иметь право наносить удары по территории России с помощью поставленного оружия. „Мы должны помнить, что это такое — это агрессивная война России против Украины. Украина имеет право защищать себя. И это включает нанесение ударов по целям на российской территории“, — сказал глава НАТО.
Он отметил, что задача состоит в том, чтобы „не допустить перерастания этой войны в полномасштабную войну между Россией и НАТО в Европе“. По словам Столтенберга, НАТО не собирается непосредственно участвовать в боевых действиях — с территории стран, входящих в альянс, или в Украине. „Мы не намерены направлять сухопутные войска НАТО в Украину, потому что наша цель… была двоякой: поддержать Украину, как мы это делаем, но также обеспечить, чтобы это не переросло в полномасштабный конфликт“, — сказал Столтенберг.
Он прокомментировал слова бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, который 14 мая призвал разрешить странам НАТО в Восточной Европы сбивать российские ракеты и дроны, атакующие Украину. „Мы не будем участвовать в конфликте“, — заявил Столтенберг.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв Столтенберга разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по России, написала в телеграм-канале: „Это полезно знать всем, кого зовут на якобы „мирную конференцию“ в Швейцарии“.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая попросил страны Запада разрешить использовать поставленное оружие по целям на территории России. В США традиционно выступали против этого, но, по данным газеты The New York Times, государственный секретарь США Энтони Блинкен после недавней поездки в Киев предложил Белому дому разрешить украинским войскам наносить удары по целям в России американским оружием.
В начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может использовать для ударов по территории России поставленное британское оружие, то есть дальнобойные ракеты Storm Shadow. В Кремле назвали слова Дэвида Кэмерона „очень опасными“.