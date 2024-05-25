Нарвитяне заметили российский катер на территории Эстонии. Это незаконное пересечение границы?
Автор поста зафиксировал на видео два судна: одно поменьше - это российский катер, за ним следует побольше - эстонский. Оба находятся на территории Эстонии. В комментариях под постом пользователи недоумевают: „ведь граница государства - это не шутки“. RusDelfi отправил запрос в Департамент полиции и погранохраны, чтобы выяснить имело ли место нарушение границы со стороны России.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт ответила, что нарушений не было. „На прошлой неделе, 17 мая, на реке Нарва состоялась ранее согласованная встреча помощников пограничных представителей Эстонской Республики и Российской Федерации“, - прозвучал ответ.
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