Новости Ида-Вирумаа
25.05.2024, 13:30

Нарвитяне заметили российский катер на территории Эстонии. Это незаконное пересечение границы?

 
Скриншот из видео
Скриншот из видео
ФОТО: Илья Михайлов | Erakogu

В субботу, 24 мая, в группе в Facebook опубликовали видео, на котором видно, как в реке Нарва российский катер пересекает буй и оказывается на эстонской стороне.

Автор поста зафиксировал на видео два судна: одно поменьше - это российский катер, за ним следует побольше - эстонский. Оба находятся на территории Эстонии. В комментариях под постом пользователи недоумевают: „ведь граница государства - это не шутки“. RusDelfi отправил запрос в Департамент полиции и погранохраны, чтобы выяснить имело ли место нарушение границы со стороны России.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт ответила, что нарушений не было. „На прошлой неделе, 17 мая, на реке Нарва состоялась ранее согласованная встреча помощников пограничных представителей Эстонской Республики и Российской Федерации“, - прозвучал ответ.

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