Нарвитяне заметили российский катер на территории Эстонии. Это незаконное пересечение границы?

Автор поста зафиксировал на видео два судна: одно поменьше - это российский катер, за ним следует побольше - эстонский. Оба находятся на территории Эстонии. В комментариях под постом пользователи недоумевают: „ведь граница государства - это не шутки“. RusDelfi отправил запрос в Департамент полиции и погранохраны, чтобы выяснить имело ли место нарушение границы со стороны России.