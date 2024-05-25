25.05.2024, 16:01
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по баскетболу: „Авис Утилитас“ в третий раз обыграл „Садам“ и завоевал бронзовые медали
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 25 мая, в четвертом матче бронзовой серии чемпионата Эстонии по баскетболу раплаский клуб „Авис Утилитас“ обыграл дома пярнуский „Садам“ (82:66) и выиграл в серии со счетом 3:1. Краткий обзор матча и игру в записи видят только подписчики Delfi.
„Авис Утилитас“ доминировал в матче с самого начала, выиграл первую четверть со счетом 28:18 и к перерыву выигрывал со счетом 43:30. На какое-то время „Авис Утилитас“ выигрывал с отрывом в 17 очков.
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