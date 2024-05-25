25.05.2024, 09:01
ВИДЕО | Аллан Волосатых, победивший опытного датского бойца, продемонстрировал на вечере боев The League зрелищный поединок!
ФОТО: | Delfi Meedia
В минувшую субботу на вечере боев The League VI, прошедшем в ледовом холле „Тондираба“, 23-летний эстонский боец Аллан Волосатых (6 побед, 3 поражения до турнира) и 32-летний датчанин Миккель Лунд (67 побед, 16 поражений) продемонстрировали зрелищный поединок. Смотрите поединок полностью! Видео могут увидеть только подписчики Delfi.
Поединок проходил в весовой категории 71 кг, по правилам тайского бокса и трех трехминутных раундах в перчатках ММА.
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