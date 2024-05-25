ВИДЕО | Аллан Волосатых, победивший опытного датского бойца, продемонстрировал на вечере боев The League зрелищный поединок!

Поединок проходил в весовой категории 71 кг, по правилам тайского бокса и трех трехминутных раундах в перчатках ММА.

Волосатых отправил в нокдаун вернувшегося после двухлетнего перерыва Лунда уже в первом раунде (2:27 до финального гонга). „Ноги у бойца мягкие. Он действительно дрожит! Дисбаланс хорошо заметен“, — прокомментировали ситуацию эксперты в эфире Delfi TV. „Аллан собирается заканчивать поединок?“