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25.05.2024, 09:01

ВИДЕО | Аллан Волосатых, победивший опытного датского бойца, продемонстрировал на вечере боев The League зрелищный поединок!

 
The League 2024
The League 2024
ФОТО: Henri-Kristian Kirisp | Delfi Meedia

В минувшую субботу на вечере боев The League VI, прошедшем в ледовом холле „Тондираба“, 23-летний эстонский боец ​​Аллан Волосатых (6 побед, 3 поражения до турнира) и 32-летний датчанин Миккель Лунд (67 побед, 16 поражений) продемонстрировали зрелищный поединок. Смотрите поединок полностью! Видео могут увидеть только подписчики Delfi.

Поединок проходил в весовой категории 71 кг, по правилам тайского бокса и трех трехминутных раундах в перчатках ММА.

Волосатых отправил в нокдаун вернувшегося после двухлетнего перерыва Лунда уже в первом раунде (2:27 до финального гонга). „Ноги у бойца мягкие. Он действительно дрожит! Дисбаланс хорошо заметен“, — прокомментировали ситуацию эксперты в эфире Delfi TV. „Аллан собирается заканчивать поединок?“

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