ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (821-й день) | Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась

Необходимость новой мобилизации в России „станет неизбежной“ к концу 2024-го или началу 2025 года, пишет Financial Times со ссылкой на анонимный источник, близкий к руководству Вооруженных сил РФ. По словам собеседника издания, Кремлю, вероятно, придется „выйти за рамки“ нынешней стратегии набора военнослужащих, чтобы сохранить преимущество на фронте.

Достаточная противовоздушная оборона украинских городов и общин, достаточно дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения. Мы благодарны каждому, кто с Украиной!“ - сказал Зеленский.

„Российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и деревни, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь. Российский террор должен проиграть. И для этого нужно только одно — решительность мировых лидеров. Достаточная решительность.

Российские войска утром 23 мая атаковали Харьковскую область, применив не менее 15 ракет, выпущенных из ракетного комплекса С-300. По последним данным, погибли семь человек. Ранены 20 человек, заявили в Госслужбе по ЧС Украины.

Поздним вечером четверга украинская армия нанесла ракетный удар по Крыму. По не до конца подтвержденным данным, разрушен военный узел связи под Алуштой, сообщения о взрывах приходили и из других районов аннексированного Россией полуострова. Российские власти Крыма говорят лишь о попадании в „пустующий санаторий“ и гибели двух „случайных прохожих“ в Симферопольском районе. Минобороны России объявило, что над Крымом сбиты три ракеты ATACMS, а в море потоплены три безэкипажных катера.

Власти Украины не исключают, что российские войска могут начать наступление в Сумской области. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти регионов Украины: Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Черниговской областей. Об этом сообщает медиацентр ВСУ. В общей сложности атакован 91 населенный пункт и 221 объект инфраструктуры.

Сейчас власти пока „готовы жертвовать некоторыми оперативными успехами“, чтобы „защитить общество“ от участия в военных действиях, утверждает источник. Однако без объявления новой мобилизации проведение крупных наступательных операций невозможно, заключил он.

Путин готов остановить войну?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Reuters о том, что Владимир Путин готов „заморозить“ войну в Украине на нынешней линии фронта — но и готов воевать, если Киев и Запад не согласятся.

„Это не так. Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь те цели, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны“, — сказал Песков. Он добавил, что в Конституции РФ „зафиксирован состав Российской Федерации, включая четыре новые территории“ (власти РФ называют „новыми территориями“ аннексированные регионы Украины).

Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась

Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского „закончилась“. „Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства — она закончилась“, — сказал Путин на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос журналистов об истечении срока полномочий Зеленского.

Президент РФ добавил, что Россия не отказывалась от переговоров, однако, по его словам, перед подписанием юридически обязывающих документов Москве необходимо понять, „с кем можно и нужно иметь дело“.

ВСУ начали контрнаступление нахарьковском направлении

Силы обороны Украины остановили российские войска на харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия, заявил представитель Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Игорь Прохоренко, выступая на брифинге в Киеве.