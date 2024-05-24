ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (821-й день) | Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась
Подводим итоги очередного дня войны.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти регионов Украины: Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Черниговской областей. Об этом сообщает медиацентр ВСУ. В общей сложности атакован 91 населенный пункт и 221 объект инфраструктуры.
Власти Украины не исключают, что российские войска могут начать наступление в Сумской области. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
ВСУ нанесли удар по Крыму
Поздним вечером четверга украинская армия нанесла ракетный удар по Крыму. По не до конца подтвержденным данным, разрушен военный узел связи под Алуштой, сообщения о взрывах приходили и из других районов аннексированного Россией полуострова. Российские власти Крыма говорят лишь о попадании в „пустующий санаторий“ и гибели двух „случайных прохожих“ в Симферопольском районе. Минобороны России объявило, что над Крымом сбиты три ракеты ATACMS, а в море потоплены три безэкипажных катера.
„Российский террор должен проиграть“. Владимир Зеленский — об ударе РФ по Харьковской области
Российские войска утром 23 мая атаковали Харьковскую область, применив не менее 15 ракет, выпущенных из ракетного комплекса С-300. По последним данным, погибли семь человек. Ранены 20 человек, заявили в Госслужбе по ЧС Украины.
„Российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и деревни, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь. Российский террор должен проиграть. И для этого нужно только одно — решительность мировых лидеров. Достаточная решительность.
Достаточная противовоздушная оборона украинских городов и общин, достаточно дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения. Мы благодарны каждому, кто с Украиной!“ - сказал Зеленский.
Россию может ожидать новая волна мобилизации
Необходимость новой мобилизации в России „станет неизбежной“ к концу 2024-го или началу 2025 года, пишет Financial Times со ссылкой на анонимный источник, близкий к руководству Вооруженных сил РФ. По словам собеседника издания, Кремлю, вероятно, придется „выйти за рамки“ нынешней стратегии набора военнослужащих, чтобы сохранить преимущество на фронте.
Сейчас власти пока „готовы жертвовать некоторыми оперативными успехами“, чтобы „защитить общество“ от участия в военных действиях, утверждает источник. Однако без объявления новой мобилизации проведение крупных наступательных операций невозможно, заключил он.
Путин готов остановить войну?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Reuters о том, что Владимир Путин готов „заморозить“ войну в Украине на нынешней линии фронта — но и готов воевать, если Киев и Запад не согласятся.
„Это не так. Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь те цели, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны“, — сказал Песков. Он добавил, что в Конституции РФ „зафиксирован состав Российской Федерации, включая четыре новые территории“ (власти РФ называют „новыми территориями“ аннексированные регионы Украины).
Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась
Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского „закончилась“. „Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства — она закончилась“, — сказал Путин на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос журналистов об истечении срока полномочий Зеленского.
Президент РФ добавил, что Россия не отказывалась от переговоров, однако, по его словам, перед подписанием юридически обязывающих документов Москве необходимо понять, „с кем можно и нужно иметь дело“.
ВСУ начали контрнаступление нахарьковском направлении
Силы обороны Украины остановили российские войска на харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия, заявил представитель Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Игорь Прохоренко, выступая на брифинге в Киеве.
„Обстановка сложная. Силы обороны продолжают обороняться на востоке и юге нашего государства, наносят огневое поражение противнику. Основные действия происходят в Харьковской области, Донецкой области. Что касается Харьковского направления — противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Сейчас враг остановлен, ситуация контролируется, проводятся контрнаступательные действия“, — сообщил Прохоренко.
Украина перестала использовать некоторые виды высокотехнологичного американского оружия из-за российских помех
Как сообщает The Washington Post, российских помех не выдержали многие боеприпасы американского производства со спутниковым наведением. Киев прекратил использование некоторых видов западного вооружения после того, как показатели эффективности резко упали, рассказали изданию высокопоставленные украинские военные чиновники. Также это следует из конфиденциальных внутренних украинских оценок, изученных WP.
По информации издания, Россия глушит системы наведения современного западного оружия, включая артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением и ракетную систему HIMARS. Это подорвало способность Украины защищать свою территорию и заставило официальных лиц в Киеве срочно обратиться за помощью к Пентагону, чтобы производители модернизировали оружие, пишет газета.