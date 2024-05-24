Правда ли, что Блинкен назвал коррупцию в Украине оружием Путина?

Ваша решимость написать будущее своей нации — вот почему так много людей во всём мире вдохновились вашей борьбой, в том числе многие американцы, которые теперь вывешивают жёлто-синий флаг рядом со звёздно-полосатым. И именно поэтому так важно, чтобы Украина продолжала делать трудные шаги по укреплению и консолидации своей демократии. Потому что от того, какой выбор вы сделаете — какую демократию построите, — будет зависеть сила и устойчивость коалиции на стороне Украины.Это подразумевает не простое проведение реформ, но и обеспечение их реализации и оказания ощутимого влияния на жизни людей. Это означает искоренение бича коррупции — раз и навсегда. Победа на поле боя не позволит Украине стать частью России. Победа в войне с коррупцией не позволит Украине стать похожей на Россию.Безопасность Украины будет подорвана, если ресурсы для её армии будут выкачиваться людьми, стремящимися к обогащению. Экономический потенциал Украины будет снижен, если инвесторы и инноваторы не смогут рассчитывать на равные условия. Демократия в Украине ослабнет, если граждане перестанут верить в то, что они могут призвать своё правительство к ответу и исправить недостатки системы изнутри. Неудивительно, что Путин стремился превратить коррупцию в Украине в оружие. Он знает, насколько мощной может быть коррупция, сеющая раздор и недоверие, подрывая веру в правительство и его институты. В конце концов, он оттачивал эту тактику дома почти 25 лет.Украинцы десятилетиями боролись с коррупцией, и у вас есть показательные результаты. Украина — одна из немногих стран, чей рейтинг в списке Transparency International стабильно растёт на протяжении последних лет, в немалой степени благодаря невероятно упорным и умелым антикоррупционным активистам, неправительственным организациям и независимым СМИ.