Правда ли, что Блинкен назвал коррупцию в Украине оружием Путина?
Согласно сообщениям, разошедшимся по соцсетям в мае 2024 года, госсекретарь США заявил, будто в Украине подорвана сила демократии, народ не верит правительству, а президент РФ стремится использовать местную коррупцию в своих целях. Мы проверили, делал ли такие заявления глава американской дипломатии.
В посте от 16 мая Telegram-канал „Путин в Telegram“ (162 000 просмотров на момент написания этого разбора) приводит такую цитату Энтони Блинкена: „Сила демократии на Украине подорвана. Граждане утратили веру в то, что правительство по-прежнему им подотчётно и способно к исправлению собственных просчётов. Неудивительно, что Путин захотел превратить коррупцию на Украине в своё оружие“. Аналогичные посты появились в других каналах — „Украина.ру“ (129 000 просмотров), „Z-News | Армия 🅉 18+„ (100 000) „Миротворец“ (66 000), „Федерация“ (57 000), „Я в курсе“ (52 000), „Узел связи“ (51 000), а также в пабликах во „ВКонтакте“ (примеры тут и тут).Ещё шире разошлись укороченные варианты предполагаемого заявления госсекретаря. Одна из самых популярных формулировок звучит так: „Путин использует коррупцию на Украине как оружие“. В таком виде цитата приведена в Telegram-каналах „Наблюдатель“ (204 000 просмотров), „Дядя Слава“ (184 000), „Шейх Тамир“ (137 000), „Петя Первый“ (97 000) и „Патрон“ (64 000), а также во „ВКонтакте“. В другом варианте утверждается, что президент РФ лишь „стремится использовать коррупцию на Украине как оружие“. Так слова Блинкена процитировал канал радиоведущего Армена Гаспаряна (58 000 просмотров), а также „Белорусский силовик“ (126 000) и „На самом деле в Харькове“ (75 000). В Telegram-канале „Вести FM +„ (52 000 просмотров) сообщили, что „госдеповец“ назвал коррупцию в Украине „тайным оружием Кремля“.
14 мая 2024 года Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Помимо встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами, в программе поездки было выступление перед студентами Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. В своей речи госсекретарь США уделил немалое внимание борьбе с коррупцией в Украине. Полная стенограмма доступна на официальном сайте правительства США, а трансляция — на его YouTube-канале. В частности, Блинкен заявил:
Ваша решимость написать будущее своей нации — вот почему так много людей во всём мире вдохновились вашей борьбой, в том числе многие американцы, которые теперь вывешивают жёлто-синий флаг рядом со звёздно-полосатым. И именно поэтому так важно, чтобы Украина продолжала делать трудные шаги по укреплению и консолидации своей демократии. Потому что от того, какой выбор вы сделаете — какую демократию построите, — будет зависеть сила и устойчивость коалиции на стороне Украины.Это подразумевает не простое проведение реформ, но и обеспечение их реализации и оказания ощутимого влияния на жизни людей. Это означает искоренение бича коррупции — раз и навсегда. Победа на поле боя не позволит Украине стать частью России. Победа в войне с коррупцией не позволит Украине стать похожей на Россию.Безопасность Украины будет подорвана, если ресурсы для её армии будут выкачиваться людьми, стремящимися к обогащению. Экономический потенциал Украины будет снижен, если инвесторы и инноваторы не смогут рассчитывать на равные условия. Демократия в Украине ослабнет, если граждане перестанут верить в то, что они могут призвать своё правительство к ответу и исправить недостатки системы изнутри. Неудивительно, что Путин стремился превратить коррупцию в Украине в оружие. Он знает, насколько мощной может быть коррупция, сеющая раздор и недоверие, подрывая веру в правительство и его институты. В конце концов, он оттачивал эту тактику дома почти 25 лет.Украинцы десятилетиями боролись с коррупцией, и у вас есть показательные результаты. Украина — одна из немногих стран, чей рейтинг в списке Transparency International стабильно растёт на протяжении последних лет, в немалой степени благодаря невероятно упорным и умелым антикоррупционным активистам, неправительственным организациям и независимым СМИ.
С 1995 года международная организация Transparency International ежегодно составляет индекс восприятия коррупции. В последнем рейтинге за 2023 год первое место занимает Дания (90 баллов из 100 возможных), второе — Финляндия (87), третье — Новая Зеландия (85).
Положение Украины в рейтинге и правда стабильно улучшается. Если в 2013-м она занимала 144-е место (25 баллов), то в 2023-м с 36 баллами Украина находится на 104-й позиции. Для сравнения, уровень восприятия коррупции в России за те же десять лет почти не изменился: в 2013 году его оценили в 28 баллов (127-е место), в 2023-м — в 26 баллов (141-е место).
Тем не менее, как отметил в своей речи Блинкен, Украине предстоит сделать ещё многое для борьбы с коррупцией. „Восемь из десяти украинцев по-прежнему считают, что для элиты существует один свод законов, а для всех остальных — другой“, — заявил Блинкен. Также госсекретарь пообещал, что Соединённые Штаты и страны Европы продолжат поддерживать Украину в стремлении проводить антикоррупционные реформы.
Таким образом, Блинкен не заявлял, что демократия в Украине подорвана, а её народ потерял веру в правительство. В таком виде высказывание появилось из-за ошибок в переводе с английского языка. На самом деле госсекретарь США рассказывал о гипотетических последствиях, которые настигнут Украину, если она не сможет искоренить коррупцию. Что касается стремления Путина превратить её в своё оружие, то об этом американский политик говорил в прошедшем времени, а не в настоящем, как утверждается во многих Telegram-каналах.
Итог: Искажённая цитата