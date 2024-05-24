В следующем сезоне Таллинн примет два турнира чемпионата мира по хоккею

С 11 по 17 января в Таллинне в ледовом холле „Тондираба“ состоится юношеский (U-20) ЧМ в группе В первого дивизиона.

Мужская национальная сборная в следующем году будет также играть в группе В первого дивизиона, турнир с 26 апреля по 3 мая пройдет в ледовом холле „Тондираба“.

Молодежная сборная (U-18), которая также находится в группе В первого дивизиона, сыграет турнир в литовском Каунасе с 13 по 19 апреля 2025 года.

Женская сборная, которая выступает на ЧМ в третьем дивизионе группы B, сыграет свой турнир в Боснии и Герцеговине с 20 по 26 февраля 2025 года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.