Эстонский велогонщик выиграл первый этап Tour of Estonia

27-летний Вахтра (4:48.16) стал победителем первого этапа велогонки Tour of Estonia, который проходил на трассе Таллинн-Тарту (196,4 км).

В тройку лидеров вошли латвиец Марис Богданович и датчанин Мадс Андерсен (Airtox - Carl Ras), уступившие эстонскому велогонщику четыре секунды.

За тройкой лидеров следуют эстонцы Оскар Нису (Ferei Quick-Panda Podium) и двукратный чемпион Карл Патрик Лаук, в десятке также оказался занявший седьмое место Раит Арм, Оскар Кюйт занял десятое место и Сийм Кисконен (оба из команды Voltas-Tartu 2024) финишировал 11-м.

Традиционная велогонка Tour of Estonia в этом году состоит из двух этапов, в субботу гонка пройдет по улицам Тарту (164,8 км).

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