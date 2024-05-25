Театральный фестиваль в Силламяэ: на сцене молодежь

В нем примут участие театральные коллективы общеобразовательных школ и профессиональных учебных заведений.

В течение двух дней на театральной сцене можно будет увидеть коллективы из Эстонии - Таллинна, Маарду, Йыхви, Котла-Ярве, Силламяэ, Нарвы, а также из Литвы и Латвии. Всего гостям будет предложено 17 спектаклей.

Автор идеи создания фестиваля и его организатор - Анна Терещенко, руководитель культурной деятельности Нарвского филиала профцентра, которая уже много лет успешно руководит школьным театром Underworld.

„Цель школы - создать отличные условия для профессионального обучения и развития, а также способствовать всестороннему раскрытию творческого потенциала учащихся,“ - сказала Анна Терещенко. - Инициатива коллег взяться за такую масштабную задачу заслуживает большого признания, и я уверена, что фестиваль будет исключительным“.

„Каждый год мы участвуем в различных театральных фестивалях в Эстонии и выступаем за границей. Объединение школ дало возможность воплотить в жизнь давно вынашиваемую идею, собрав вместе всех энтузиастов, профессионалов и творческих студентов“, - рассказала Анна Терещенко.

В первую половину обоих дней фестиваля будут показываться постановки для младших школьников, а после обеденного перерыва - для старших школьников и взрослых.

Открытие фестиваля состоится 30 мая в 09:30 в зале Силламяэского филиала Ида-Вирумааского Центра Профессионального Образования (Tallinna mnt 13, Силламяэ). Вход на открытие и на все спектакли бесплатный.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

В трех филиалах профцентра в Йыхви, Силламяэ и Нарве обучается около 2300 учащихся различного возраста по 23 учебным программам. Обучение проводится на эстонском и русском языках, на базе основного и среднего образования, как в школьной, так и в производственной формах.

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