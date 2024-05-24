Нарвская больница объявила конкурс на проектирование нового лечебного здания

„Мы ожидаем, что проектировщики создадут здание больницы с современным лечебным оборудованием, которое позволит использовать новейшие медицинские технологии и сосуществование медицинских и социальных услуг“, - пояснил член правления Нарвской больницы Юллар Ланно. „Благодаря новому медицинским корпусу мы повысим уровень медицинского обслуживания и продвинемся вперед в дигитализации всех рабочих процессов“.

Стоимость проекта составляет около 820 000 евро. Строительство новой больницы и реконструкция старого здания обойдутся примерно в 37 миллионов евро. Больница будет построена на средства Европейского союза, а также три миллиона евро будут выделены из собственных средств больницы.

В течение следующих десяти лет вокруг нового здания больницы образуется центральный медицинский городок Ида-Вирумаа. На первых этажах разместится функциональный диагностический центр с современной медицинской техникой, такой как КТ и МРТ. На верхних этажах будут построены удобные лечебные палаты и процедурные кабинеты.

Нарвская больница, являющаяся целевым учреждением города Нарва, была основана в 1860 году как больница Кренгольмской мануфактуры. В 1906 году был построен родильный дом, который используется до сих пор. Завершенное в 1913 году здание больницы было самым современным в Эстонии на тот момент. Нынешнее шестиэтажное здание больницы было построено в 1976 году.

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