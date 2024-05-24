Жена с ребенком или старик напрокат всего за 20 евро: бизнес по-нарвски, или как быстро перейти границу

Оплативших взнос проведет дедушка 84-х лет, но „вполне еще здоровый“, или молодая женщина с коляской, в которой лежит полуторагодовалый ребенок. Их все жалеют, тем более стоит жаркая погода, и пропускают вперед.

В одном телеграм-канале появились скриншоты сообщений, которые рассылают людям, задающим вопросы в многочисленных чатах соцсетей, как быстрее перейти границу в Нарве. Мужчина-отправитель рекламного предложения смело заявляет, что „сопровождающие знают свою работу, за день переходят границу несколько раз“.

Поскольку сейчас в очереди, особенно днем и непоздним вечером, можно простоять более двух часов, есть вероятность, что кто-то такую „удобную“ услугу оценит по достоинству. Хотя, если учесть, что автобус в Ивангороде все равно ждет пассажиров со своего рейса, эта возможность быстрого перехода помогает не стоять в жару на мосту, но не спасает от более позднего, чем указано в расписании, приезда в Санкт-Петербург. Разумеется, не все ездят на автобусе, всегда можно заказать такси.

Интересно, что иногда участники живой очереди благосклонны и спокойно пропускают стариков и женщин с маленькими детьми, а периодически могут и возмутиться. Наверное, у „бизнесменов“ на этот случай приготовлены душераздирающие истории, да и ребенок „подыграет“ у таких родителей - вовремя заплачет.

„Можно предположить, что долгое ожидание в очереди приводит к вербальным конфликтам, однако к представителям пограничной службы с жалобами или заявлениями никто не обращался, - прокомментировал для RusDelfi ситуацию с редкими, но случающимися в очереди перепалками руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва. - Разумеется, если мы заметим конфликтные ситуации, то вмешаемся“.