Жена с ребенком или старик напрокат всего за 20 евро: бизнес по-нарвски, или как быстро перейти границу(15)
Длинные очереди на погранпереходе дали повод креативным людям, скорее всего, живущим в Нарве, придумать новый бизнес. Они за деньги, но небольшие - 20 евро с человека, при этом не более двух персон за раз, готовы перевести через КПП Нарвы и Ивангорода без очереди. В чем фокус?
Оплативших взнос проведет дедушка 84-х лет, но „вполне еще здоровый“, или молодая женщина с коляской, в которой лежит полуторагодовалый ребенок. Их все жалеют, тем более стоит жаркая погода, и пропускают вперед.
В одном телеграм-канале появились скриншоты сообщений, которые рассылают людям, задающим вопросы в многочисленных чатах соцсетей, как быстрее перейти границу в Нарве. Мужчина-отправитель рекламного предложения смело заявляет, что „сопровождающие знают свою работу, за день переходят границу несколько раз“.
Поскольку сейчас в очереди, особенно днем и непоздним вечером, можно простоять более двух часов, есть вероятность, что кто-то такую „удобную“ услугу оценит по достоинству. Хотя, если учесть, что автобус в Ивангороде все равно ждет пассажиров со своего рейса, эта возможность быстрого перехода помогает не стоять в жару на мосту, но не спасает от более позднего, чем указано в расписании, приезда в Санкт-Петербург. Разумеется, не все ездят на автобусе, всегда можно заказать такси.
Интересно, что иногда участники живой очереди благосклонны и спокойно пропускают стариков и женщин с маленькими детьми, а периодически могут и возмутиться. Наверное, у „бизнесменов“ на этот случай приготовлены душераздирающие истории, да и ребенок „подыграет“ у таких родителей - вовремя заплачет.
„Можно предположить, что долгое ожидание в очереди приводит к вербальным конфликтам, однако к представителям пограничной службы с жалобами или заявлениями никто не обращался, - прокомментировал для RusDelfi ситуацию с редкими, но случающимися в очереди перепалками руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва. - Разумеется, если мы заметим конфликтные ситуации, то вмешаемся“.
Он добавил, что пограничная служба не вмешивается в процесс формирования очереди за пределами пограничного пункта. „Что касается так называемого „бизнеса“, мы видели сообщения об этом в социальных сетях, - пояснил Лийва. - Выяснить, пользуется ли такая услуга спросом, и действительно ли кто-то занимается подобным, нам не удалось. Есть вероятность, что в летний период таких схем может стать больше. Если это будет приводить к конфликтам, мы будем вмешиваться“.
Действительно, последние несколько недель очереди на погранпереходе кажутся больше, чем прежде. Вереница людей порой растягивается на всю длину моста. Но если в майские праздники те, кто переходил границу, писали, что у них на это уходило до пяти часов, а то и шести, сейчас пользователи социальных сетей и мессенджеров, выкладывают фото, как они проводят время на мосту в ожидании, и сообщают, что стояли полтора-два часа. Дело в том, что в жаркую погоду стоять в коридоре у российского погранпункта под зеленым оргстеклом невозможно, и люди выходят на мост, где хотя бы иногда гуляет ветерок. Время морозов, когда теплее было стоять рядом, прошло.
В среднем за день на Нарвском погранпереходе фиксируют 3000 пересечений в обе стороны. Например, 23 мая границу пересекли 3 113 раз, 22 мая - 2907 раз, а 17 мая - 3087 раз.
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