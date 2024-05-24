Умер Михаил Михальченко, в прошлом учитель и директор двух нарвских школ

Прощание с Михаилом Михальченко и отпевание пройдут в субботу, 25 мая, в Воскресенском соборе с 10:00 до 11:00, написал на своей странице в социальной сети нарвский журналист Роман Викулов.

В фейсбуке под сообщением о смерти педагога многие его ученики, а Михальченко вел географию, вспоминают, каким прекрасным учителем и директором он был, соболезнуют родным и друзьям.

„Я его помню директором 11 школы и географом. Когда были школьные дискотеки и он выходил объявить о завершении, зал начинал кричать : „Мишку, Мишку!“ Он ,смущаясь, пел нам: „ Мишка, Мишка, где твоя улыбка?...“ и давал поплясать ещё 15 минут“.

„Гонял да, с годами понимаешь, что справедливо...“

„С особой благодарностью вспоминаю Михал Дмитрича! Встречались в городе уже после окончания школы, всегда с улыбкой здоровался, помнил имя, интересовался моими профессиональными успехами. Был горд, что я тоже пошла работать в школу, желал успехов!“

„Училась в гимназии все годы под его руководством, закончила в 2004, когда он ушёл. Много с ним забавных воспоминаний, и помню как все боялись попасть к нему на ковер и как всех пугала его спокойная размеренная манера говорить, школа под его руководством была классная“.

„Уважали его и немножко боялись … очень теплые воспоминания… как-то вел у меня урок географии, я так нервничала, когда меня вызвал к доске сам директор школы, но я получила 5. Сама от себя в шоке была“.

„Всегда вспоминал на улице и улыбался. Пока училась в 14 школе, боялись его, так как не разрешал девчонкам в коротких юбках ходить и краситься ярко, строгий был. Но когда улыбался, на душе было спокойно. Встречал нас наверху, на лестнице, каждое утро. Самый лучший директор. Всегда его вспоминала“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.