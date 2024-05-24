Бывший тренер сборной Латвии: не надо „полоскать“ наших хоккеистов за то, что в этом году нет бронзы

На чемпионате мира в Чехии латвийская сборная выиграла 4 из 7 матчей (общая разница шайб 19-29), набрала 9 очков и заняла пятое место в группе (общее девятое). До зоны плей-офф не хватило трех очков, пишет rus.delfi.lv.

Латвии не удалось повторить прошлогоднее достижение, когда она впервые в истории сенсационно завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Несмотря на то, что команда в этот раз не прошла в четвертьфинал, ее девятое место - третий лучший результат с 2010 года и четвертый лучший с 2005 года, когда она тоже стала девятой.