24.05.2024, 17:20
Бывший тренер сборной Латвии: не надо „полоскать“ наших хоккеистов за то, что в этом году нет бронзы
ФОТО: | Scanpix
Бывший тренер сборной Латвии Артис Аболс после того, как национальная команда на чемпионате мира не вышла в четвертьфинал, признался в студии LTV, что не следует критиковать хоккеистов, а в сборной были собраны почти все лучшие на данный момент.
На чемпионате мира в Чехии латвийская сборная выиграла 4 из 7 матчей (общая разница шайб 19-29), набрала 9 очков и заняла пятое место в группе (общее девятое). До зоны плей-офф не хватило трех очков, пишет rus.delfi.lv.
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