Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции после Евро-2024

„Я буду скучать по выступлениям за сборную, но мое время заканчивается. Надо уступить место молодым“, — сказал 37-летний Жиру.

Нападающий является лучшим бомбардиром сборной в ее истории с 57 голами в 131 матче, пишет РБК.

Со сборной Франции Жиру победил на чемпионате мира 2018 года, взял серебро ЧМ-2022 и Евро-2016.Ранее Жиру сообщил, что покинет „Милан“ после окончания контракта и отправится в MLS. В нынешнем сезоне форвард провел 45 матчей и забил 16 голов.

Жиру продолжит карьеру в „Лос-Анджелесе“.

На протяжении карьеры форвард играл за французские „Гренобль“, „Тур“, „Монпелье“, английские „Челси“ (выиграл с ним Лигу Европы и Лигу чемпионов) и „Арсенал“, а с 2021 года выступал за „Милан“.

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