Почему пенальти бьют именно с 11-метровой отметки: вы удивитесь
Без пенальти сложно представить современный футбол. Удар с 11-метровой отметки является ужасом для вратарей и самой желанной целью для атакующих игроков. Но откуда пошло это правило?
Ирландец предложил „смертный приговор“
Первые попытки наказания за нарушения у своих ворот были предприняты еще в начале 1870-х годов. В частности, при незаконной игре назначался непрямой штрафной удар. Но классическим пенальти его назвать нельзя. В 1882 году существовало правило, при котором игра рукой около своих ворот автоматически наказывалась голом, пишет Sport24.
В 1890 году ирландский бизнесмен Уильям Маккрам предложил ввести штрафной удар по воротам с 12 ярдов. Он сам очень любил футбол и играл на позиции вратаря в команде „Милфорд“. Часто на его глазах жестко нарушались правила, но наказание никто не нес. Маккрам захотел исправить эту несправедливость и вышел с предложением на Международную футбольную ассоциацию. От его имени в организации выступил глава ирландского футбола Джек Рид.
Вот только новаторство Уильяма никто не оценил. Спортивные чиновники отклонили идею, а другие футболисты и журналисты резко раскритиковали ее. Тогда игроков на поле считали джентльменами, которые априори не нарушают правила. К тому же бытовало мнение, что прямой удар с 12 ярдов невозможно отразить. В прессе даже появилось его ироничное название — „смертный приговор“, или death penalty.
Но мнение публики изменилось после двух резонансных эпизодов в сезоне 1890/91. Сначала игрок по имени Джимми Адамс выбил мяч рукой из-под перекладины в четвертьфинале Кубка Шотландии. Затем на такой же стадии в Кубке Англии футболист „Ноттс Каунти“ сыграл рукой на линии собственных ворот. Оба момента остались безнаказанными, и это разозлило публику, которая вспомнила про идею Маккрама.
Резонанс вынудил Международную федерацию футбола принять предложение ирландского активиста. В июне 1891 года удар с 12 ярдов стал частью игры. Название „пенальти“, данное прессой и болельщиками, перекочевало в официальные документы.
Первым стал Билли из „Вулверхэмптона“
Но до современного вида пенальти было далеко. Существовали моменты, которые отличали удар того времени от современного. Например, футболистам разрешалось бить с любой точки на 12-ярдовой линии. Голкиперы при этом могли выходить из ворот на 6 ярдов, сокращая дистанцию до соперника вдвое.
По некоторым данным, первым пенальтистом в истории стал некий игрок шотландского клуба „Эйрдрионианс“. Но о нем, увы, нет никакой информации. А вот Билли Хит из „Вулверхэмптона“ вписал свое имя в историю — 14 сентября 1891 года он впервые реализовал пенальти в официальном матче. Пострадал „Аккрингтон“.
Большая реформа „смертного приговора“ произошла в 1902-м. Игрокам запретили выбирать место для удара и обозначили специальную точку перед воротами. Тогда же появилась штрафная площадь, в которой могли находиться только бьющий футболист и вратарь. Постепенно пенальти приобрело современный вид.
Идеолог штрафного удара Уильям Маккрам скончался в 1932 году — ему было 67 лет. Его могила со временем пришла в запустенье. В 2015 году ФИФА взяла на себя обязательства восстановить место захоронения Маккрама.
Расстояние осталось неизменным
Но почему именно 11 метров? Всё дело в английской системе измерения. 12 ярдов как раз составляют 11 метров. Вернее, 10,947 метра. Но вымерять точку до миллиметра никто не стал.
Правила исполнения пенальти неоднократно менялись, и даже сейчас их нельзя назвать незыблемыми. Но одно остается постоянным — расстояние от точки до ворот. Оно такое же, как завещал ирландский бизнесмен Уильям Маккрам.
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