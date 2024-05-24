Почему пенальти бьют именно с 11-метровой отметки: вы удивитесь

Ирландец предложил „смертный приговор“

Первые попытки наказания за нарушения у своих ворот были предприняты еще в начале 1870-х годов. В частности, при незаконной игре назначался непрямой штрафной удар. Но классическим пенальти его назвать нельзя. В 1882 году существовало правило, при котором игра рукой около своих ворот автоматически наказывалась голом, пишет Sport24.

В 1890 году ирландский бизнесмен Уильям Маккрам предложил ввести штрафной удар по воротам с 12 ярдов. Он сам очень любил футбол и играл на позиции вратаря в команде „Милфорд“. Часто на его глазах жестко нарушались правила, но наказание никто не нес. Маккрам захотел исправить эту несправедливость и вышел с предложением на Международную футбольную ассоциацию. От его имени в организации выступил глава ирландского футбола Джек Рид.

Вот только новаторство Уильяма никто не оценил. Спортивные чиновники отклонили идею, а другие футболисты и журналисты резко раскритиковали ее. Тогда игроков на поле считали джентльменами, которые априори не нарушают правила. К тому же бытовало мнение, что прямой удар с 12 ярдов невозможно отразить. В прессе даже появилось его ироничное название — „смертный приговор“, или death penalty.

Но мнение публики изменилось после двух резонансных эпизодов в сезоне 1890/91. Сначала игрок по имени Джимми Адамс выбил мяч рукой из-под перекладины в четвертьфинале Кубка Шотландии. Затем на такой же стадии в Кубке Англии футболист „Ноттс Каунти“ сыграл рукой на линии собственных ворот. Оба момента остались безнаказанными, и это разозлило публику, которая вспомнила про идею Маккрама.

Резонанс вынудил Международную федерацию футбола принять предложение ирландского активиста. В июне 1891 года удар с 12 ярдов стал частью игры. Название „пенальти“, данное прессой и болельщиками, перекочевало в официальные документы.

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