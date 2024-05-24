Вместо суда — на фронт: как в России подозреваемым в совершении преступлений предлагают избежать ответственности

В суд пришла бумага за подписью командира одной из частей: Иван теперь пулеметчик подразделения, базирующегося в прифронтовой зоне. В эти же дни Сиволодский опубликовал во „ВКонтакте“ несколько фотографий, на которых он стоит в камуфляжной форме с оружием на фоне машины с номером „Ахмат 95“.

По просьбе Натальи полицейские доставили Ивана в отдел, но задерживать не стали. Он предъявил полиции медаль „За отвагу“, полученную в ходе боев за Бахмут, и дал письменное разъяснение. Дело передали в мировой суд. Но буквально через несколько недель после начала разбирательств Иван исчез из Калининграда.

Наталья попросила полицейских задержать мужчину. Вскоре выяснилось, что его зовут Иван Сиволодский , ему 44 года. В 2009 году его осудили на срок 20,5 лет — за убийство двух человек. Из колонии Иван завербовался в ЧВК „Вагнер“ и, пробыв на фронт е полгода, вернулся в Калининград.

Два проходивших мимо парня вступились за женщину. Пока они задавали мужчине вопросы, Наталье удалось убежать. В больнице у нее зафиксировали открытую рану коленного сустава, ссадину предплечья и ушибы на лице. Возвращаясь из больницы в тот же вечер, Наталья снова увидела нападавшего. Он стоял и болтал с сотрудниками ДПС.

„Незнакомая женщина оскорбила меня, из-за чего у нас произошел конфликт, я схватил ее за руку, потом за шею с целью поговорить. Она стала вырываться, и я стал толкать ее. Далее я хотел уйти, однако вернулся, схватил неизвестную женщину за волосы и потащил по тротуару в сторону ближайшей подворотни“.

Позже в объяснительной записке для полиции (есть в распоряжении Би-би-си) нападавший напишет, что был пьян, заблудился, открыл в телефоне карту и попросил проходившую мимо женщину помочь ему:

Наталья посмотрела на телефон, и, по ее словам, в этот момент мужчина начал ее душить.

В июле 2023 года Наталья (имя героини изменено по соображениям безопасности) возвращалась домой по одной из центральных улиц Калининграда. В какой-то момент ее догнал высокий мужчина с татуировкой в виде черепа на половину лица. Он протянул ей сотовый телефон со словами: „На, поговори!“.

Газета „Коммерсант“ со ссылкой на свои источники ранее сообщала, что такой порядок вербовки практикуется на оккупированных Россией территориях Украины и соседних с ними российских областях.

Летом 2023 года Госдума России приняла закон, по которому подследственные могут избежать уголовной ответственности, если заключат контракт о прохождении военной службы (в марте 2024 года эта норма была дополнительно расширена). Поэтому следователи теперь рассказывают обвиняемым и подозреваемым об этой возможности. Сам процесс заключения контракта проводят уже военные.

За последние несколько месяцев Би-би-си удалось найти 21 уголовное дело, разбирательство по которым было сначала приостановлено в связи с невозможностью обвиняемого участвовать в судебном процессе, а затем все они были закрыты в связи со смертью обвиняемых.

Вместо заседания суда Владимир Абрамов поехал воевать на территорию Украины. Менее чем через неделю он погиб.

14 декабря 2023 года в суд небольшого российского городка Углича поступило уголовное дело в отношении Владимира Валерьевича Абрамова. Его — уже не в первый раз в его биографии — обвиняли в грабеже. Заседание назначили на следующий день, но в итоге процесс так и не начался из-за „отсутствия реального участия обвиняемого в судебном процессе“. При этом в документах скупо сообщалось, что „местонахождение обвиняемого известно“.

До июня 2023 года российские заключенные получали помилование перед отправкой в Украину, а фактически получали свободу после шести месяцев на фронте. Но летом прошлого года условия контракт а с военными изменились, и теперь, чтобы избежать приговора, воевать придется до конца боевых действий.

Такая вербовка идет параллельно с работой уже отлаженного механизма отправки на фронт заключенных из российских колоний.

„Не забирают на войну сейчас только тех, кого обвиняют в терроризме, госизмене, диверсиях, особо тяжких и некоторых половых преступлениях. Остальных всех очень быстро забирают на СВО (Специальная военная операция. Так в России называют войну в Украине - прим. ред. )“, — рассказал Би-би-си один из следователей.

По новым законам, подследственный, заключивший контракт с армией таким образом, должен будет служить до конца боевых действий. Его дело будет окончательно закрыто, если он погибнет, или получит государственную награду, или уволится из вооруженных сил по состоянию здоровья.

Он ранее был неоднократно судим, в том числе за убийство. В июле 2022 года Вадим нанес тяжелую черепно-мозговую травму человеку возле бара и попал под следствие. А через два месяца уже сам Вадим получил черепно-мозговую травму, воюя в Украине.

Би-би-си удалось обнаружить несколько дел, участники которых уезжали вместо суда на войну еще в 2022 году — до принятия разрешающих это законов. Но тогда их брали не в армию, а в ЧВК „Вагнер“ и некоторые добровольческие подразделения.

„Ну, а дальше все быстро. В течение трех дней после подписания контракта с армией уголовное дело приостанавливается. Человек идет домой, вещи собирает. И еще через два-три дня уже увозят их на войну. У нас трое так уже уехали“, — рассказывает следователь.

Затем представитель следствия получает письменное согласие фигуранта дела или его отказ заключить контракт с Министерством обороны России. В случае согласия соответствующая бумага и прошение кандидата начать воинскую службу направляется представителю конкретной воинской части или в военкомат.

Как рассказали Би-би-си два адвоката и следователь (просили не называть их имена из-за соображений безопасности), процесс вербовки проходит следующим образом. В начале подозреваемым и обвиняемым рассказывают о возможности отправиться на фронт в составе российских подразделений вместо участия в судебных действиях.

Но Би-би-си удалось установить, что эта практика распространилась уже на многие другие регионы и применяется повсеместно. Обнаруженные нами случаи происходили в Московской, Ярославской, Белгородской, Тамбовской и Кемеровской областях, Удмуртии и Карелии, Красноярском крае.

Но Би-би-си, изучая судебные документы, удалось обнаружить важный нюанс. Если человек уехал на войну уже после завершения следствия, но до приговора, то его дело закрыто не будет. Фактически он получает только отсрочку от продолжения суда, а не „обнуление“ ответственности за содеянное.

Это существенно отличается от условий, которые предлагают заключенным, уехавшим на фронт (они получат свободу после окончания контракта) и подследственных (их дело будет закрыто окончательно, если они получат госнаграду или тяжелое ранение на фронте).

Силовики обязаны предупреждать обвиняемых о том, что их дело будет возобновлено после возвращения с войны. Это следует из решения суда в Костроме, который вернул для этого дело прокурору.

В Новосибирске гарнизонный суд приговорил к колонии-поселению ветерана боевых действий Евгения Нохрина, который летом 2022 года получил от сослуживцев 15 тысяч рублей за обещание якобы помочь им уехать в командировку в Ливию. Мошенник к тому моменту был уволен из армии. В 2023 году во время суда подписал новый контракт. Суд признал, что это „не влечет оснований для его освобождения от отбывания наказания“.

Тех, кто подписал контракт и исчез уже в ходе суда, после возвращения с войны могут задержать, возобновить судебное производство и осудить. Би-би-си нашла четыре таких решения судов в разных регионах — от Смоленской области до Приморского края.

Видимо, именно это случилось и с Вадимом Духновым. После возвращения с фронта он не избежал продолжения судебного разбирательства. В январе 2024 года Вадима как рецидивиста приговорили к двум годам колонии особого (самого жесткого) режима за избиение человека и взяли под стражу.

Схема вторая: из СИЗО — на войну

Вербуют на войну сейчас и тех, кто находится в СИЗО.

Так, в феврале 2024 года глава Железнодорожного района Красноярска Юрий Савчук отчитался об отправке на фронт десятков человек:

„У нас на территории есть СИЗО. Мы в том году 58 человек отправили, а нам их просто не засчитали. Ну, отправили и отправили“.