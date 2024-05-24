В США первая группа пилотов ВСУ завершила обучение на F-16

Первая группа украинских летчиков завершила обучение управлению американскими истребителями F-16 в штате Аризона, сообщили в четверг, 23 мая, американские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Национальной гвардии Аризоны капитана Эрин Ханниган.

По ее словам, пилоты проходили подготовку на 162-й базе американских ВВС в Тусоне. Она не уточнила количество украинских военных, проходивших обучение на базе, сославшись на соображения безопасности. Окончание обучения является решающим шагом на пути к выводу F-16 в небо Украины, подчеркнула Ханниган. По сведениям источника издания Politico, сейчас украинские летчики направляются в Европу для дополнительной подготовки.

Украинские пилоты прибывали в Аризону небольшими группами. Первая группа в составе четырех летчиков начала подготовку в конце октября. В конце января прибыли еще четыре пилота. Национальная гвардия сообщала, что до конца текущего финансового года планируется обучить 12 пилотов ВСУ.

Истребитель F-16

Многоцелевой истребитель четвертого поколения F-16 американского производства выполняет задачи класса „воздух - воздух“, оказывает огневую поддержку, подавляет противовоздушную оборону противника. Самолет способен вести авиаразведку и доставлять тактические ядерные боеприпасы.

Летом прошлого года западные страны на саммите НАТО создали коалицию для поставки Украине F-16. Ее возглавляют Нидерланды, Дания и США. В состав „самолетной коалиции“ входят и ряд других европейских государств. Украинских пилотов обучают на F-16 в нескольких странах. В Пентагоне обещали, что эскадрилья истребителей вместе с обученными летчиками прибудет в Украину до конца нынешнего года.