Мэр Нарва-Йыэсуу: включаю телевизор и думаю, как хорошо, что я не попал в Рийгикогу
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин раскритиковал деятельность Eesti 200 и считает, что партия должна активнее отстаивать свои интересы, а не придерживаться политики Партии реформ.
Максим Ильин баллотировался по спискам партии Eesti 200 на парламентских выборах в 2023 году. Он набрал 1111 голосов, не получив мандата в Рийгикогу. При этом Ильин не состоит в партии, а до этого баллотировался с социал-демократами.
„Мне доверили первое место, я составлял весь список. Тогда мне показалось, что это интересная задача и вызов. Я ни о чем не жалею, - говорит Максим Ильин в подкасте RusDelfi. - После выборов в Рийгикогу я активно за государственной политикой не слежу. Нынешний рейтинг Eesti 200 показывает, что нужно решать вопросы, быть активным, а сейчас, как я это вижу, Eesti 200 cоглашается с политикой Партии реформ. И это напрямую отражается на их рейтинге“. По последним опросам, Eesti 200 cамая непопулярная партия в парламенте, их рейтинг 6% (Turu-uuringute AS).
По словам Ильина, партия должна стоять за своих избирателей и держать обещания. „Я тоже составляю бюджет на местном уровне. Если ты обещаешь базовые вещи, их нужно отстаивать. Например, соцдемы несколько раз говорили, что они с чем-то не согласны и готовы это отстаивать. У них есть красные линии, на этом политика и строится.
Eesti 200 так не делают, я не помню ничего, когда был какой-то конфликт интересов, не помню красные линии Eesti 200. Нужно отстаивать свои идеалы, должно быть лицо партии, понятное направление. Нельзя постоянно говорить, что мы в коалиции или бюджет в минусе. Нужно отвечать конкретно, даже если это расходится с мнением коалиции. Сейчас будут выборы в Европарламент, скоро муниципальные выборы, посмотрим, что будет. Боюсь, партия наберет мало голосов“, - подчеркивает мэр Нарвы-Йыэсуу.
Ведутся ли переговоры о вступлении в партию и участии в выборах по спискам Eesti 200?
„Нет, со мной никто на эти темы не говорил, да и мне это уже не интересно, - ответил Ильин. - У нас избирательный союз „Общий дом“, прошлые и позапрошлые выборы мы выиграли. Мое личное вступление в партию - не вижу, что мне это даст“, - утверждает он.
„Больше у меня нет амбиций в государственной политике. После выборов в Рийгикогу я сконцентрировался на городе, остальное мне неинтересно. Я сейчас в Нарва-Йэысуу, я кайфую от своей работы, меня все устраивает. Проблема еще в том, что деятельные люди не могут себя реализовать в парламенте. Иной раз включаю телевизор, вижу, как сидят депутаты, думаю - как хорошо, что я туда не попал, говорю честно. Больше у меня нет желания баллотироваться. Нужно много времени, сил, денег на кампанию. Но повторю, за этот опыт я благодарен партии“, - резюмировал Максим Ильин в подкасте RusDelfi.