Мэр Нарва-Йыэсуу: включаю телевизор и думаю, как хорошо, что я не попал в Рийгикогу

Максим Ильин баллотировался по спискам партии Eesti 200 на парламентских выборах в 2023 году. Он набрал 1111 голосов, не получив мандата в Рийгикогу. При этом Ильин не состоит в партии, а до этого баллотировался с социал-демократами.

„Мне доверили первое место, я составлял весь список. Тогда мне показалось, что это интересная задача и вызов. Я ни о чем не жалею, - говорит Максим Ильин в подкасте RusDelfi. - После выборов в Рийгикогу я активно за государственной политикой не слежу. Нынешний рейтинг Eesti 200 показывает, что нужно решать вопросы, быть активным, а сейчас, как я это вижу, Eesti 200 cоглашается с политикой Партии реформ. И это напрямую отражается на их рейтинге“. По последним опросам, Eesti 200 cамая непопулярная партия в парламенте, их рейтинг 6% (Turu-uuringute AS).

По словам Ильина, партия должна стоять за своих избирателей и держать обещания. „Я тоже составляю бюджет на местном уровне. Если ты обещаешь базовые вещи, их нужно отстаивать. Например, соцдемы несколько раз говорили, что они с чем-то не согласны и готовы это отстаивать. У них есть красные линии, на этом политика и строится.

Eesti 200 так не делают, я не помню ничего, когда был какой-то конфликт интересов, не помню красные линии Eesti 200. Нужно отстаивать свои идеалы, должно быть лицо партии, понятное направление. Нельзя постоянно говорить, что мы в коалиции или бюджет в минусе. Нужно отвечать конкретно, даже если это расходится с мнением коалиции. Сейчас будут выборы в Европарламент, скоро муниципальные выборы, посмотрим, что будет. Боюсь, партия наберет мало голосов“, - подчеркивает мэр Нарвы-Йыэсуу.

Ведутся ли переговоры о вступлении в партию и участии в выборах по спискам Eesti 200?

„Нет, со мной никто на эти темы не говорил, да и мне это уже не интересно, - ответил Ильин. - У нас избирательный союз „Общий дом“, прошлые и позапрошлые выборы мы выиграли. Мое личное вступление в партию - не вижу, что мне это даст“, - утверждает он.