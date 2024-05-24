Ярмарка еды „Вкусы Нарвы“ пройдет в этом году по-новому

Купонов на одну порцию не будет, то есть привычную кассу гости ярмарки не найдут, каждый участник предложит свои блюда в разном объеме и по своей цене. Одноразовой посудой пользоваться нельзя, только депозитной. Это новая Европейская директива. То есть, чтобы поесть на ярмарке нужно будет за каждую тарелку или питьевую посуду оплатить залог в размере одного евро, который можно вернуть, если тару отнести в центр мойки или обменять на наличные в информационной палатке.

Некоторые участники ярмарки считают, что это усложнит процесс, и поэтому они хотят придумать вариант, как можно отдавать гостям свои блюда так, чтобы не использовать посуду, а только разрешенную эко-упаковку, например, пергамент, бумагу. В любом случае такой эко-подход будет реализован на ярмарке впервые, но без него теперь никак нельзя, потому что принят закон, запрещающий с этого года использовать на подобных мероприятиях одноразовую посуду.

Но по-прежнему игроки сферы питания будут предлагать гостям ярмарки свои лучшие блюда и соревноваться в разных номинациях. В этом году будет пять номинаций. Две из них прежние - за рекламную стратегию и внешний вид торговой палатки и блюд. Также будут отдельно оцениваться закуски, основные блюда и десерты. Пять членов жюри организаторы пока держат в секрете.

Специалисты горуправы рассказали, что помимо гастрономических впечатлений гостям будет предложена развлекательная программа для всей семьи: мастерские для детей и взрослых. Для участия в них нужно будет зарегистрироваться. В одной палатке пройдут бесплатные мастер-классы, в другой - платные. На территории ярмарки планируется установить батуты, карусели и, возможно, приедет мини-зоопарк. Также будет открыта улица ремесленников, где можно купить сувениры ручной работы. Организаторы рассказали, что на 21 мая было зарегистрировано 25 фирм, предлагающих еду, и 30 - творческих ремесленнических компаний.