Ярмарка еды „Вкусы Нарвы“ пройдет в этом году по-новому(1)
25 мая Нарва приглашает жителей и гостей города на традиционную ярмарку еды „Вкусы Нарвы“. В этом году она юбилейная - пройдет десятый раз в зоне отдыха Йоаорг с 12:00 до 18:00. Если раньше основная идея ярмарки была в том, чтобы гости дегустировали маленькими порциями еду нарвских и усть-нарвских кафе и ресторанов, то теперь концепция изменилась.
Купонов на одну порцию не будет, то есть привычную кассу гости ярмарки не найдут, каждый участник предложит свои блюда в разном объеме и по своей цене. Одноразовой посудой пользоваться нельзя, только депозитной. Это новая Европейская директива. То есть, чтобы поесть на ярмарке нужно будет за каждую тарелку или питьевую посуду оплатить залог в размере одного евро, который можно вернуть, если тару отнести в центр мойки или обменять на наличные в информационной палатке.
Некоторые участники ярмарки считают, что это усложнит процесс, и поэтому они хотят придумать вариант, как можно отдавать гостям свои блюда так, чтобы не использовать посуду, а только разрешенную эко-упаковку, например, пергамент, бумагу. В любом случае такой эко-подход будет реализован на ярмарке впервые, но без него теперь никак нельзя, потому что принят закон, запрещающий с этого года использовать на подобных мероприятиях одноразовую посуду.
Но по-прежнему игроки сферы питания будут предлагать гостям ярмарки свои лучшие блюда и соревноваться в разных номинациях. В этом году будет пять номинаций. Две из них прежние - за рекламную стратегию и внешний вид торговой палатки и блюд. Также будут отдельно оцениваться закуски, основные блюда и десерты. Пять членов жюри организаторы пока держат в секрете.
Специалисты горуправы рассказали, что помимо гастрономических впечатлений гостям будет предложена развлекательная программа для всей семьи: мастерские для детей и взрослых. Для участия в них нужно будет зарегистрироваться. В одной палатке пройдут бесплатные мастер-классы, в другой - платные. На территории ярмарки планируется установить батуты, карусели и, возможно, приедет мини-зоопарк. Также будет открыта улица ремесленников, где можно купить сувениры ручной работы. Организаторы рассказали, что на 21 мая было зарегистрировано 25 фирм, предлагающих еду, и 30 - творческих ремесленнических компаний.
Выступят 25 мая нарвские танцевальные группы, театральный коллектив из ДК „Ругодив“, будут работать аниматоры для детей. В 16:00 гостей мероприятия ждет концерт группы TRIO NATURALE, его музыканты известны по эстонскому ансамблю „Апельсин“.
Вести праздник будут два ведущих, им будут помогать волонтеры.
Впервые Нарвский Дом народов представит особую дегустационную программу „Вкусы детства“, во время которой будут угощать гостей ярмарки блюдами различных национальных кухонь. А также проведет серию мастер-классов для детей, как приготовить домашнюю еду, которую часто в детстве делали родители.
Еще одна новинка этого года - на ярмарку приглашены представители министерства окружающей среды, которые расскажут о сортировке мусора и о том, как беречь окружающую среду. Можно будет задать экспертам любые вопросы по этой теме. Появятся и урны для сбора разного типа отходов на территории проведения ярмарки.
„Все движется, все изменяется, мы стараемся учитывать интересы предпринимателей, интерес к ярмарке возрос, мы немного поменяли условия участия, может быть, поэтому, посмотрим, как пройдет, и в следующем году или снова изменим условия, или оставим как есть, если все пройдет удачно“, - рассказала журналистам Анне Вейво, директор департамента развития и экономики горуправы.
„Если бы мы оставили систему дегустации по 100 граммов еды, то людям пришлось бы стоять несколько раз в очереди, чтобы обменять посуду или носить с собой грязную посуду в пакетиках“, - объяснила идею изменения концепции ярмарки Виктория Каю, главный специалист службы предпринимательства и защиты прав потребителей.
Организаторы на этот раз хотят обратить внимание на то, какие молодцы шеф-повара в Нарве. „Мы хотим, чтобы их узнали и заметили, и новый формат как раз поможет в этом“, - сказала Вейво.
Ольга Смирнова, заведующая службой предпринимательства и защиты прав потребителей, отметила, что во всем мире есть тренд на дружелюбное отношение к окружающей среде, хочется, чтобы в Нарве он тоже реализовался. „Мы будем стараться провести ярмарку хорошо, призываем гостей приходить пешком или приезжать на велосипеде, или пользоваться общественным транспортом, можно взять с собой свою посуду и бутылочки для напитков“, - предложила Смирнова.
Проект „Организация дегустационной ярмарки „Вкусы Нарвы 2024“ софинансирует Европейский Союз.
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