МНЕНИЕ | Русский — язык не только врага, но и друга
На прошлой неделе депутат Рийгикогу от Партии реформ Кармен Йоллер прокомментировала в своем фейсбуке новость, которую написала для портала Rus.Delfi.ee моя коллега Марина Бегункова. Там говорилось о том, что McDonald’s отказался от русскоязычного меню при электронном заказе в своих ресторанах быстрого питания. „Браво, McDonald’s! - сыпала комплиментами Йоллер. - Русский язык - язык врага“.
Через несколько дней после этого поста я отправился на конференцию Леннарта Мери, пожалуй, самую знаменитую конференцию страны. В ней принимали участие и президент Алар Карис, и премьер-министр Кая Каллас, и множество значимых зарубежных гостей. Первая панель была посвящена теме „Россия и имперскость - сценарии развития“. Ее модератор, историк Давид Всевиов, начал свое выступление со слов, что не нужно смешивать русский язык с тем, что Путин начал войну в Украине. Сама панель тоже проходила на русском языке.